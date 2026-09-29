Kaineder: "Wohlstand und Lebensqualität sichern"

"Heute": Haben Sie vor 20 Jahren jemals daran gedacht, einmal OÖ als Spitzenpolitiker mitzugestalten?

Stefan Kaineder: Vor 20 Jahren war ich 21, habe Theologie in Linz studiert und sicher nicht damit gerechnet, einmal Teil der Oberösterreichischen Landesregierung zu sein. Aber die Frage, wie wir unsere Welt gerechter und lebenswerter gestalten, hat mich schon damals beschäftigt.

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Opa war VP-Ortschef Als Rudi Anschober Anfang 2020 in die Bundesregierung wechselte, folgte ihm Stefan Kaineder als Landesrat. Der grüne Politiker hat schwarze Wurzeln: Sein Großvater war 23 Jahre lang VP-Bürgermeister in Kirchschlag (Bez. Urfahr-Umgebung).

"Heute": Der Klimawandel ist mit voller Wucht angekommen. Wo sehen Sie das Bundesland in den nächsten zwei Jahrzehnten?

Stefan Kaineder: Die Klimakrise brachte uns heuer ein Rekordjahr an Trockenheit. In 20 Jahren wird der Klimawandel unseren Alltag noch weitaus stärker prägen als heute. Mein Ziel ist ein Oberösterreich, das darauf vorbereitet ist. Mit sicherem Trinkwasser, klimafitter Landwirtschaft, sauberer Energie und einer starken Industrie, die auf saubere Energie setzt. Daran arbeite ich jeden Tag.

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"Heute": Wenn Sie in 20 Jahren einmal zurückblicken: Welche drei großen Ziele wollen Sie bis dahin erreicht haben?

Stefan Kaineder: Ich möchte dann sagen können, Oberösterreich erzeugt seine Energie sauber und möglichst selbst, unsere Kinder können auf gesundes Wasser und eine intakte Natur zählen und Klimaschutzmaßnahmen haben Arbeitsplätze, Wohlstand und Lebensqualität gesichert. Damit unsere wunderschöne Heimat Oberösterreich auch für die nächsten Generationen ein Land bleiben wird, in dem alle Menschen gut und gerne leben können.