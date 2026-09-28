Kühe knietief im Mist – Tierschützer schlagen Alarm

Schon wieder alarmierende Nachrichten aus einem Stall im Bezirk Braunau: Auf einem Anwesen nahe Mattighofen sollen Rinder unter äußerst schlechten Bedingungen gehalten werden. Auch um eine Hündin, die dort lebt, sorgt sich der Verein RespekTiere.
Im oberen Stallbereich würden Kühe in ihren Ausscheidungen stehen. An manchen Stellen sänken sie laut Verein "bis über die Knie im Mist" ein. Bei Kälbern habe RespekTiere weder Futter noch Wasser feststellen können.
Auch im Stall mit den Maststieren sei es demnach viel zu eng: Vier, zeitweise sogar fünf Tiere sollen sich eine kleine Box teilen. Ein Stier sei am Kopf so kurz angebunden, dass er laut RespekTiere weder Futter noch Wasser erreiche. Gerade seinetwegen drängt der Verein auf sofortiges Einschreiten.
Weitere Vorwürfe betreffen stark verschmutzte Stallbereiche, eine Kuh mit Fußfesseln und ungesicherte Güllegruben. In einer Scheibtruhe vor dem Stall soll sich zudem ein mutmaßlicher Rinderembryo befinden.
Die Organisation hat nach eigenen Angaben Polizei, Veterinärbehörde und Tierschutzombudsfrau eingeschaltet. Auf dem Anwesen lebt laut RespekTiere außerdem eine Hündin, die seit Jahren in einem offenen Raum untergebracht sein soll.
Ein gebrochener Fuß sei schlecht verheilt, zudem beschreibt der Verein eine eingewachsene Kralle und eine wunde Stelle an der Schulter. RespekTiere bietet an, bei der Suche nach einem neuen Zuhause für das Tier zu helfen. Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die zuständige Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen des Landes OÖ, dass der Fall schon bekannt sei. Inhaltlich dürfe man keine weiteren Auskünfte geben.