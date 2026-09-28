i Die Tiere stehen laut dem Verein teilweise knietief im Mist, ein Tier soll so angebunden sein, dass es nicht zu Futter oder Wasser kommt. Verein RespekTiere Auch Sorge um Hündin Kühe knietief im Mist – Tierschützer schlagen Alarm Kühe sollen knietief im Mist stehen, ein Stier kaum an Wasser gelangen: Der Verein RespekTiere erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Tierhalter aus OÖ. Von Oberösterreich Heute 28.09.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon wieder alarmierende Nachrichten aus einem Stall im Bezirk Braunau: Auf einem Anwesen nahe Mattighofen sollen Rinder unter äußerst schlechten Bedingungen gehalten werden. Auch um eine Hündin, die dort lebt, sorgt sich der Verein RespekTiere.

Der Verein erhebt schwere Vorwürfe gegen den Betrieb. Verein RespekTiere

Verein vermutet Rinder-Embryo in Scheibtruhe

Im oberen Stallbereich würden Kühe in ihren Ausscheidungen stehen. An manchen Stellen sänken sie laut Verein "bis über die Knie im Mist" ein. Bei Kälbern habe RespekTiere weder Futter noch Wasser feststellen können.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch im Stall mit den Maststieren sei es demnach viel zu eng: Vier, zeitweise sogar fünf Tiere sollen sich eine kleine Box teilen. Ein Stier sei am Kopf so kurz angebunden, dass er laut RespekTiere weder Futter noch Wasser erreiche. Gerade seinetwegen drängt der Verein auf sofortiges Einschreiten.

Weitere Vorwürfe betreffen stark verschmutzte Stallbereiche, eine Kuh mit Fußfesseln und ungesicherte Güllegruben. In einer Scheibtruhe vor dem Stall soll sich zudem ein mutmaßlicher Rinderembryo befinden.

Auch Hündin in Gefahr

Die Organisation hat nach eigenen Angaben Polizei, Veterinärbehörde und Tierschutzombudsfrau eingeschaltet. Auf dem Anwesen lebt laut RespekTiere außerdem eine Hündin, die seit Jahren in einem offenen Raum untergebracht sein soll.

Die Bilder des Tages i ?

Ein gebrochener Fuß sei schlecht verheilt, zudem beschreibt der Verein eine eingewachsene Kralle und eine wunde Stelle an der Schulter. RespekTiere bietet an, bei der Suche nach einem neuen Zuhause für das Tier zu helfen. Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die zuständige Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen des Landes OÖ, dass der Fall schon bekannt sei. Inhaltlich dürfe man keine weiteren Auskünfte geben.