i Treten kommenden Sommer in Linz auf: Christopher Seiler (l.) und Bernhard Speer. Andreas Tischler / Vienna Press Konzert am 9. Juli 2027 Seiler & Speer kommen nach Linz – Vorverkauf ab morgen Prominenter Neuzugang für den "Ahoi! Pop Sommer 2027" am Linzer Donauufer: Seiler & Speer treten am 9. Juli auf. Der Vorverkauf startet am Dienstag. Von Oberösterreich Heute 28.09.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit lebensnahen Texten zwischen Romantik, Alltagskomik und Gassenhauern im breiten Wiener Dialekt schrieb das Duo in gut zehn Jahren österreichische Musikgeschichte. Jetzt wurde bekannt: Die beiden Musiker eröffnen das Billing für die kommende Veranstaltungsreihe in Linz.

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Von der Satire-Serie "Horvathslos" über fünf Wochen Platz 1 mit "Ham kummst" bis ins ausverkaufte Stadion: Seiler & Speer haben neun Gold- und 17 Platinauszeichnungen, vier Amadeus Awards und 250 Konzerte vor mehr als drei Millionen Menschen gesammelt.

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Kommenden Sommer bespielen die zwei "Hödn" mit neu formierter Band jetzt erstmals die Donaulände der Landeshauptstadt – im Gepäck das volle Repertoire von "Soits leben" bis "Weust a Mensch bist".

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Tickets sind ab 29. September erhältlich im Posthof-Online-Ticketshop, an der Posthof-Kassa, im LIVA-Servicecenter im Brucknerhaus Linz (0732/775230), über oeticket und bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Preise: 79,99 Euro regulär, 99,99 Euro für Front Of Stage. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen 19,99 Euro bzw. 29,99 Euro. Achtung: das Kontigent ist limitiert.