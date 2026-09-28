Seiler & Speer kommen nach Linz – Vorverkauf ab morgen

Mit lebensnahen Texten zwischen Romantik, Alltagskomik und Gassenhauern im breiten Wiener Dialekt schrieb das Duo in gut zehn Jahren österreichische Musikgeschichte. Jetzt wurde bekannt: Die beiden Musiker eröffnen das Billing für die kommende Veranstaltungsreihe in Linz.
Von der Satire-Serie "Horvathslos" über fünf Wochen Platz 1 mit "Ham kummst" bis ins ausverkaufte Stadion: Seiler & Speer haben neun Gold- und 17 Platinauszeichnungen, vier Amadeus Awards und 250 Konzerte vor mehr als drei Millionen Menschen gesammelt.
Kommenden Sommer bespielen die zwei "Hödn" mit neu formierter Band jetzt erstmals die Donaulände der Landeshauptstadt – im Gepäck das volle Repertoire von "Soits leben" bis "Weust a Mensch bist".
Tickets sind ab 29. September erhältlich im Posthof-Online-Ticketshop, an der Posthof-Kassa, im LIVA-Servicecenter im Brucknerhaus Linz (0732/775230), über oeticket und bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.
Die Preise: 79,99 Euro regulär, 99,99 Euro für Front Of Stage. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen 19,99 Euro bzw. 29,99 Euro. Achtung: das Kontigent ist limitiert.