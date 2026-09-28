i Der 21-Jähriger ist seinen Führerschein los. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) 116 km/h im Ortsgebiet Raser (21) überrascht Polizei mit kurioser Ausrede Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde am Wochenende in Atzbach mit 116 km/h im Ortsgebiet gemessen. Er hatte eine kuriose Ausrede parat. Von André Wilding 28.09.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Geschwindigkeitskontrolle in Atzbach im Bezirk Vöcklabruck wurde einem jungen Motorradfahrer zum Verhängnis. Polizisten erwischten den 21-Jährigen am 26. September mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Der Biker war gegen 17.19 Uhr auf der L1259 in Richtung Katzenberg unterwegs. Zur selben Zeit führte eine Polizeistreife im Ortsgebiet Messungen mit einer Laserpistole durch.

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Polizei misst 116 km/h

Dabei wurde das Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen. Die Polizisten hielten den 21-Jährigen daraufhin an und kontrollierten ihn sowie sein Fahrzeug.

Der Lenker gab dabei sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befand.

Führerschein sofort abgenommen

Ein Alkovortest verlief negativ. Für den 21-Jährigen hatte die Fahrt dennoch unmittelbare Folgen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab.

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Der Motorradfahrer wird nun bei der zuständigen Behörde angezeigt.