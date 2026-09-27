i Neben dem Rettungshubschrauber standen auch ein Notarzt, zwei Fahrzeuge vom Roten Kreuz und Einsatzkräfte vom Samariterbund im Einsatz. (Symbolbild) iStock 9-Jähriger am Steuer 4 Verletzte bei Motocross-Unfall, darunter 2 Kinder Bei einem Unfall auf einer Motocrossstrecke in Hinzenbach wurden vier Personen verletzt, darunter zwei Kinder und zwei Erwachsene. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 21:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf dem Trainingsgelände einer Motocrossstrecke in Hinzenbach (Bezirk Eferding) ereignet. Ein neunjähriger Bub aus dem Bezirk Eferding war dort mit einem Elektro-Motocross unterwegs.

Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" war das Gefährt speziell für Kinder eingestellt und so gedrosselt, dass eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschritten werden konnte. Der Bub fuhr im unteren Bereich der Strecke, direkt beim Zuschauerbereich.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich von der Strecke ab und krachte in eine dort sitzende 72-Jährige sowie einen 50-jährigen Mann, der neben ihr saß. Beide stammen ebenfalls aus dem Bezirk Eferding.

Kind schwer verletzt

Danach stieß der Bub auch noch mit einem siebenjährigen Buben zusammen, der sich ebenfalls im Zuschauerbereich aufhielt. Der siebenjährige Bub wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 nach Linz geflogen werden musste.

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Die beiden Erwachsenen und das zweite Kind wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

Neben dem Rettungshubschrauber standen auch ein Notarzt, zwei Fahrzeuge vom Roten Kreuz und Einsatzkräfte vom Samariterbund im Einsatz. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, war vorerst noch unklar.