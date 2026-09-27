i Die 34-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen. laumat/Matthias Lauber Mutter (34) im Spital Einjährige im Auto – Traktor schlitzt Seite von Pkw auf Schwerer Crash am Samstag: Ein Pkw prallte gegen einen Traktor. Die Fahrerseite wurde aufgerissen, eine 34-Jährige musste aus dem Auto befreit werden. Von Oberösterreich Heute 27.09.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Frau war gegen 15.10 Uhr mit ihrem Ehemann (36) und der einjährigen Tochter in Neukirchen am Walde (Bez. Grieskirchen) unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 47-Jähriger mit seinem Traktor von einem Güterweg in die Gemeindestraße einbiegen.

Der Traktor riss die ganze Seite des Pkw auf. laumat/Matthias Lauber

Laut Polizei fuhr er dabei ein Stück in die Kreuzung ein. Die 34-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Auto stieß gegen den Unterlenker des Traktors. Der Aufprall riss laut Polizei die gesamte linke Fahrzeugseite auf.

Der Pkw geriet ins Schleudern und blieb schließlich in einer Böschung liegen. Ihr Mann und die kleine Tochter konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Beide blieben unverletzt. Die Fahrerin hingegen war eingeklemmt.

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34-Jährige im Spital

Weil sich ihre Tür nicht mehr öffnen ließ, musste die Feuerwehr sie mit Bergegerät aus dem Wagen holen. Anschließend wurde die 34-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 ins Krankenhaus geflogen.

Auch der Traktorfahrer blieb unverletzt. Sein Gespann war nach dem Unfall noch fahrbereit; das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.