i Zwei Lenker waren so schnell unterwegs, dass ihnen der Führerschein gleich vorläufig abgenommen wurde. iStock / Symbolbild Tempo und Tuning Polizei kontrolliert nur kurz, jedoch Dutzende Anzeigen Verkehrskontrollen in Linz und Wels führten zu mehreren Kennzeichen- und Führerscheinabnahmen wegen Tempoüberschreitungen und Tuningmängeln. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 18:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei hat am 25. September 2026 in Linz zwischen 17 und 23 Uhr einen Schwerpunkt gegen die Tuning- und Poserszene gesetzt. Kontrolliert wurden dabei nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch der technische Zustand der Autos.

Das Ergebnis: Sieben Kennzeichen mussten wegen unerlaubter Umbauten oder technischer Mängel abgenommen werden. Zwei Lenker waren so schnell unterwegs, dass ihnen der Führerschein gleich vorläufig abgenommen wurde.

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Insgesamt hagelte es 53 Anzeigen und sieben Organmandate wegen unterschiedlichster Verstöße. Auch in Wels war die Polizei aktiv.

Lasermessungen zeigten ebenfalls Temposünder

Bei Lasermessungen auf der B1 im Stadtgebiet gingen den Beamten innerhalb kurzer Zeit gleich drei Autofahrer mit ordentlichen Geschwindigkeitsübertretungen ins Netz.

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Zwischen 22 und 23 Uhr wurde ein 27-jähriger Kroate aus Wels mit 99 km/h und ein 38-jähriger Serbe, ebenfalls aus Wels, mit 95 km/h erwischt. Beiden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ein weiterer Lenker, ein 33-jähriger Nordmazedonier aus Wels, war mit 91 km/h unterwegs. Alle drei werden angezeigt.