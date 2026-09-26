i ? Gemeinde bittet um Hilfe Mädchen (5) steht nach Feuer vor dem Nichts Ein Brand in Goldwörth zerstörte Wintergewand und einen Großteil der Spielsachen einer Fünfjährigen. Jetzt sammelt die Gemeinde für das Kind. Von André Wilding 26.09.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem verheerenden Brand in Goldwörth braucht eine Familie dringend Unterstützung. Besonders betroffen ist die fünfjährige Tochter des Mieters: Ihr gesamtes Wintergewand und ein Großteil ihrer Spielsachen wurden durch das Feuer zerstört.

Bürgermeister Thomas Prihoda (FP) erlebte die Situation der Familie unmittelbar mit. "Ich war am Tag des Brandes vor Ort und hatte das Mädchen im Arm und spielte dann mit ihm, als es mit seinem Vater nach Hause kam", sagt er zur "Kronen Zeitung".

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Haus derzeit unbewohnbar

Das Feuer hatte am Dach gewütet und sich durch den Dachboden gefressen. Dort waren zahlreiche Gegenstände der Familie gelagert - darunter auch Kleidung und Spielsachen der Fünfjährigen.

Wegen des Feuer- und Wasserschadens kann die Familie derzeit nicht in dem gemieteten Haus wohnen. Sie ist bei Verwandten untergekommen. Gleichzeitig sucht die Gemeinde nach einem Ersatzquartier, während das beschädigte Haus saniert werden muss.

Gemeinde sammelt für Fünfjährige

Der Vater selbst hatte nicht um Unterstützung gebeten. Als ihm der Bürgermeister eine Hilfsaktion für seine Tochter anbot, sei ihm aber die Erleichterung anzumerken gewesen.

"Wir konzentrieren uns auf das, was das Mädchen, das bei uns in den Kindergarten geht, nun am nötigsten braucht", wird Bürgermeister Prihoda in der Tageszeitung zitiert.

Gesammelt werden beim Gemeindeamt Goldwörth Mädchenkleidung in den Größen 104-110 und 116 sowie Schuhe in den Größen 26 bis 28. Die Spenden sollen nach Möglichkeit in Kartons verpackt abgegeben werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Spielsachen und "notwendige Dinge für den Alltag" werden angenommen und anschließend an die betroffene Familie weitergegeben.