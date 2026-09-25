30.000 € Schaden! Mitarbeiter stiehlt kiloweise Fleisch

Es passierte während der Arbeitszeit: Der Mann wird verdächtigt, bei dem Unternehmen im Bezirk Perg regelmäßig Lebensmittel unerlaubt eingepackt und vom Firmenareal geschafft zu haben.
Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera wurden dem mutmaßlichen Täter zum Verhängnis: Darauf ist zu sehen, wie von 7. bis 18. August täglich Fleischpakete eingesackt wurden.
Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Beamten trafen den 40-Jährigen schließlich schließlich an seiner Wohnadresse an. Dort fanden sie nichts.
Bei der Einvernahme zeigte sich der Rumäne aber geständig: Rund eineinhalb Jahre langte er demnach zu – und das gleich mehrmals pro Woche.