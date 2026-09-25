i Der 40-Jährige soll rund eineinhalb Jahre Fleisch gestohlen haben. (Symbolbild) Getty Images Über Monate zugegriffen 30.000 € Schaden! Mitarbeiter stiehlt kiloweise Fleisch Der Schaden ist enorm: Über Monate ließ ein 40-jähriger Beschäftigter bei seinem Arbeitgeber Fleisch mitgehen. Jetzt schnappte die Falle zu. Von Oberösterreich Heute 25.09.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es passierte während der Arbeitszeit: Der Mann wird verdächtigt, bei dem Unternehmen im Bezirk Perg regelmäßig Lebensmittel unerlaubt eingepackt und vom Firmenareal geschafft zu haben.

Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera wurden dem mutmaßlichen Täter zum Verhängnis: Darauf ist zu sehen, wie von 7. bis 18. August täglich Fleischpakete eingesackt wurden.

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Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Beamten trafen den 40-Jährigen schließlich schließlich an seiner Wohnadresse an. Dort fanden sie nichts.

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Bei der Einvernahme zeigte sich der Rumäne aber geständig: Rund eineinhalb Jahre langte er demnach zu – und das gleich mehrmals pro Woche.