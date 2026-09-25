i Anne-Sophie Bauer von den Grünen warnt vehement vor der Veranstaltung am Wochenende. (Symbolbild) iStock, Grüne OÖ Heftige Kritik der Grünen "Rassistischer Hass" – großer Aufschrei vor Konzert Ein fürs Wochenende angekündigtes Konzert sorgt für Wirbel: Dort sollen deutsche Bands "mit NS-Anstrich" auftreten, warnen die OÖ-Grünen. Von Oberösterreich Heute 25.09.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Am Samstag machen die Rechtsextremen Party", kritisiert die Grüne Extremismussprecherin Anne-Sophie Bauer eine geplante Veranstaltung im Bezirk Urfahr-Umgebung. Die auftretenden Musiker hätten "menschenverachtende Texte" und würden "zu rassistischem Hass" anstiften.

"Warum ist das möglich?", fragt Bauer, die einen "Aufschrei und Taten zumindest von Teilen der verantwortlichen Politik." vermisst. Man dürfe nicht länger zuschauen, "wie sich der Rechtsextremismus über diese Untätigkeit schieflacht und immer tiefer in Land und Gesellschaft gräbt".

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Was der grünen Sprecherin u.a. aufstößt: "Musik, die ein neues Reich heraufbeschwört, Divisionen der Waffen-SS verherrlicht und gezielte faschistische bzw. nationalsozialistische Ästhetik verbreitet."

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Bauer verweist darauf, dass in Deutschland und auch in Kärnten Konzerte nun auftretender Bands bereits von den Behörden verboten worden seien. "Warum dürfen sie in Oberösterreich ohne Diskussion auftreten? Warum dürfen sie mitten im Land ihr ideologisches Gift verbreiten?"

Im Bundesland sei die Connection der blauen Jugend zu den Identitären längst bekannt. Und im Haus genau dieser Organisation spiele sich der rechtsextreme Event ab. "Das Land sollte möglichst schnell aufwachen", betont die Politikerin.