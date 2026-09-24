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Die Diebe verstauten ihre Beute beim Coup auf der Wiener Straße in Lidl-Taschen.
Die Diebe verstauten ihre Beute beim Coup auf der Wiener Straße in Lidl-Taschen.
FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR
Schmuck aus Vitrinen erbeutet

Juwelier-Coup mit Lidl-Taschen – jetzt läuft Fahndung

Nächtlicher Coup: Einbrecher hatten es auf einen Linzer Juwelier abgesehen. Sie zerschlugen Vitrinen und flüchteten mit Schmuck. Die Fahndung läuft.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
24.09.2026, 16:11
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Kurz vor 4 Uhr passierte es: Mindestens drei Täter brachen in das Geschäft auf der Wiener Straße ein. Sie fuhren mit einem weißen Auto rückwärts gegen das gläserne Eingangsportal, das durch ein Rolltor gesichert war, und drückten es ein.

Unmittelbar danach betraten zwei vermummte Personen – sie sind auf Überwachungsbildern zu sehen – den Verkaufsraum. Sie schlugen mehrere Glasvitrinen ein, schnappten sich Schmuck und verstauten ihn in mitgebrachten Lidl-Einkaufstaschen.

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Nach nur einer Minute verließen sie den Shop wieder und flüchteten. Die Erhebungen zu den Dieben laufen. Der angerichtete Schaden war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen können sich jederzeit melden.

red,Akt. 24.09.2026, 16:15, 24.09.2026, 16:11
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