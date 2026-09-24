i Bierfässer neben einem Lieferwagen: Drei solche wurden von den dreisten Dieben gestohlen iStock/Adam Bartosik Verein stinksauer Bierdiebe plündern Fußballklub – nun letztes Ultimatum Drei 50-Liter-Fässer Bier sind weg: Ein Fußballverein in Oberösterreich stellt den Dieben nun ein letztes Ultimatum. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fußballverein in Oberösterreich sucht nach einem dreisten Diebstahl nach Hinweisen: Bei der Union Oberneukirchen sind am Samstag gleich drei 50-Liter-Fässer Bier aus dem Lager verschwunden. Passiert sein soll das ausgerechnet an einem Tag, an dem auf der Anlage viel los war.

Wie die "Krone" berichtet, liefen am Samstag zunächst die Spiele der beiden Kampfmannschaften, danach fand ein Oktoberfest statt. Irgendwann zwischen Samstagmittag und Mitternacht dürften unbekannte Täter zugeschlagen haben.

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"Das ist ganz schön dreist. Es muss zwischen Samstagmittag und Mitternacht passiert sein, während bei uns Hochbetrieb war", sagt Fußball-Sektionsleiter Christian Pammer. Besonders bitter: Helfer waren laut Pammer immer wieder im Lager, um Nachschub zu holen.

Bemerkbar wurde der Verlust erst am Sonntag beim Aufräumen. Sonst soll nichts fehlen. Der Schaden wird mit 650 bis 700 Euro beziffert. Für den Verein ist das nicht nur finanziell ärgerlich – Pammer verweist auch auf die vielen Ehrenamtlichen im Klub.

"Es ärgert mich sehr, dass Leute so ticken. Wir engagieren uns alle ehrenamtlich, und das ist quasi der Dank", sagt der Sektionsleiter.

Vereinsinterne Zeugenaufrufe und Postings in sozialen Netzwerken brachten bisher keine hilfreichen Hinweise. Trotzdem gibt Pammer den Tätern noch eine letzte Chance: "Wenn jemand bis spätestens Samstag ein schlechtes Gewissen bekommt, werden wir die polizeiliche Anzeige zurückziehen."

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Hinweise können laut Verein über Instagram, direkt bei Christian Pammer oder beim sportlichen Leiter David Jax gemeldet werden. Die Kontaktdaten seien auf der Vereinshomepage zu finden.