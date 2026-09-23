i Der Notarzt konnte dem 21-jährigen Motorradfahrer nicht mehr helfen. (Symbolbild) iStock 21-Jähriger tot Tragischer Crash – keine Hilfe mehr für jungen Lenker Tragischer Frontal-Crash am Mittwoch im Salzkammergut: Zwei Autos krachten zusammen. Für einen erst 21-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Von Oberösterreich Heute 23.09.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Um 10 Uhr passierte es in Bad Goisern (Bez. Gmunden): Ein Motorrad und ein Kleintransporter kollidierten auf der Pass Gschütt Straße (B166).

Die Unfallursache: Der 28 Jahre alte Lenker des Vans wollte nach links auf den Parkplatz "Gosaumühle" abbiegen. Zum selben Zeitpunkt kam der junge Biker aus der entgegengesetzten Richtung. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

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Gleich drei alarmierte Ärzte kämpften um das Leben des 21-Jährigen – ohne Erfolg. Der andere Unfallbeteiligte erlitt einen schweren Schock.

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