Tragischer Crash – keine Hilfe mehr für jungen Lenker

Um 10 Uhr passierte es in Bad Goisern (Bez. Gmunden): Ein Motorrad und ein Kleintransporter kollidierten auf der Pass Gschütt Straße (B166).
Die Unfallursache: Der 28 Jahre alte Lenker des Vans wollte nach links auf den Parkplatz "Gosaumühle" abbiegen. Zum selben Zeitpunkt kam der junge Biker aus der entgegengesetzten Richtung. Die Fahrzeuge stießen zusammen.
Gleich drei alarmierte Ärzte kämpften um das Leben des 21-Jährigen – ohne Erfolg. Der andere Unfallbeteiligte erlitt einen schweren Schock.