i Teile der Folge spielen am Linzer Landesgericht. "Heute" Jurist spielt den Richter "Kurzer Prozess" – "SOKO Linz" mit überraschendem Gast Einen Richter spielen? Dafür hat sich "SOKO Linz" einen Experten geholt. In der Folge "Kurzer Prozess" sitzt ein echter Jurist auf der Bank. Von Oberösterreich Heute 23.09.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für seine kleine Gastrolle musste Walter Eichinger nicht erst lernen, wie man im Gerichtssaal sitzt: Der Jurist ist auch Sprecher des Linzer Landesgerichts und erklärt dort bei größeren Verfahren Entscheidungen vor der Presse – etwa in der Causa Wöginger. Erfahrung mit Kamera-Teams hat er also jedenfalls schon.

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Folge kommt am Freitag

Für die "SOKO Linz" beginnt der neue Fall am Landesgericht – wo auch gedreht wurde. Dort soll eine Verhandlung stattfinden, doch der bestellte psychiatrische Gutachter taucht nicht auf. Stattdessen wird er erstochen am Donauufer gefunden. Sein Gutachten hätte den Ausgang des Strafprozesses verändern können.

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Joe Haizinger (Katharina Stemberger) und Biggi Obergschwendter (Angelika Niedetzky) ermitteln. Während sie nach dem Täter suchen, kann Eichinger für seinen Fernsehauftritt bei seiner gewohnten Rolle bleiben. Die Folge läuft am 29. September um 20.15 Uhr in ORF 1 – vorab kann man sie aber schon jetzt auf ORF ON schauen.