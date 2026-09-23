"Kurzer Prozess" – "SOKO Linz" mit überraschendem Gast

Für seine kleine Gastrolle musste Walter Eichinger nicht erst lernen, wie man im Gerichtssaal sitzt: Der Jurist ist auch Sprecher des Linzer Landesgerichts und erklärt dort bei größeren Verfahren Entscheidungen vor der Presse – etwa in der Causa Wöginger. Erfahrung mit Kamera-Teams hat er also jedenfalls schon.
Für die "SOKO Linz" beginnt der neue Fall am Landesgericht – wo auch gedreht wurde. Dort soll eine Verhandlung stattfinden, doch der bestellte psychiatrische Gutachter taucht nicht auf. Stattdessen wird er erstochen am Donauufer gefunden. Sein Gutachten hätte den Ausgang des Strafprozesses verändern können.
Joe Haizinger (Katharina Stemberger) und Biggi Obergschwendter (Angelika Niedetzky) ermitteln. Während sie nach dem Täter suchen, kann Eichinger für seinen Fernsehauftritt bei seiner gewohnten Rolle bleiben. Die Folge läuft am 29. September um 20.15 Uhr in ORF 1 – vorab kann man sie aber schon jetzt auf ORF ON schauen.