"Pulverisiert" – hier sorgte Extrem-Sommer für Rekord

Dieser Sommer füllte die Becken! Knapp 100.700 Gäste besuchten zwischen 1. Mai und dem vergangenen Sonntag das Welldorado-Freibad in Wels. Damit fiel zum 70-jährigen Bestehen erstmals die 100.000er-Marke.
Den bisherigen Bestwert hatte das Bad 2015 mit rund 91.100 Gästen aufgestellt. Heuer kamen rund 9.600 mehr. Die Stadt bezeichnet den alten Rekord deshalb als nahezu "pulverisiert".
Noch deutlicher fiel der Unterschied zum Vorjahr aus: Damals zählte das Freibad bei häufig regnerischem Wetter rund 70.700 Besuche. Heuer lockte dagegen der größtenteils heiße und trockene Sommer die Menschen ins Wasser.
"Passend zum Jubiläum hat sich heuer das Wetter sehr sommerlich präsentiert und dem Freibad einen neuen Gästerekord beschert", erklärte der für die Freizeitbetriebe zuständige Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ).
Das Freibad ist seit Sonntag geschlossen, Hallenbad und Sauna haben nach den Wartungsarbeiten im Sommer aber wieder geöffnet. Die Preise bleiben gegenüber der Vorsaison gleich: Erwachsene zahlen fürs Hallenbad 9,10 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 3,80 Euro. Die Sauna kostet 18,90 Euro, ermäßigt 9,50 Euro.
Hallenbad und Sauna öffnen Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Am Samstag, 14. November, findet außerdem die zweite "Lange Nacht der Sauna" statt.