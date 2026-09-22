i Rekord zum 70er: Das Welldorado-Freibad zählte heuer knapp 100.700 Besuche. Stadt Wels / Rene Hauser 100.000er-Marke geknackt "Pulverisiert" – hier sorgte Extrem-Sommer für Rekord Mehr als 100.000 Besuche: Das Welser Welldorado knackte heuer seinen Freibad-Rekord. Der heiße, trockene Sommer trieb die Zahlen kräftig nach oben. Von Oberösterreich Heute 22.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Sommer füllte die Becken! Knapp 100.700 Gäste besuchten zwischen 1. Mai und dem vergangenen Sonntag das Welldorado-Freibad in Wels. Damit fiel zum 70-jährigen Bestehen erstmals die 100.000er-Marke.

Den bisherigen Bestwert hatte das Bad 2015 mit rund 91.100 Gästen aufgestellt. Heuer kamen rund 9.600 mehr. Die Stadt bezeichnet den alten Rekord deshalb als nahezu "pulverisiert".

Zum 70-jährigen Bestehen feierte das Welldorado Ende Juni ein großes Jubiläums-Badfest. Stadt Wels / Rene Hauser

Hitze trieb die Besucherzahlen nach oben

Noch deutlicher fiel der Unterschied zum Vorjahr aus: Damals zählte das Freibad bei häufig regnerischem Wetter rund 70.700 Besuche. Heuer lockte dagegen der größtenteils heiße und trockene Sommer die Menschen ins Wasser.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Passend zum Jubiläum hat sich heuer das Wetter sehr sommerlich präsentiert und dem Freibad einen neuen Gästerekord beschert", erklärte der für die Freizeitbetriebe zuständige Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ).

Die Bilder des Tages i ?

Preise bleiben gleich

Das Freibad ist seit Sonntag geschlossen, Hallenbad und Sauna haben nach den Wartungsarbeiten im Sommer aber wieder geöffnet. Die Preise bleiben gegenüber der Vorsaison gleich: Erwachsene zahlen fürs Hallenbad 9,10 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 3,80 Euro. Die Sauna kostet 18,90 Euro, ermäßigt 9,50 Euro.

Hallenbad und Sauna öffnen Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Am Samstag, 14. November, findet außerdem die zweite "Lange Nacht der Sauna" statt.