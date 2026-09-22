i Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. (Symbolbild) APA-Images, iStock (KI-Collage) Dann klicken Handschellen Dealer will Drogen verkaufen – da greift Mann zum Handy Damit hatte er wohl nicht gerechnet: Ein Autostopper wollte einem Mann Drogen verkaufen. Der griff aber nicht zu, sondern stattdessen zu seinem Handy. Von Oberösterreich Heute 22.09.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag gegen 21 Uhr lernten sich der 33-Jährige und der 22-Jährige bei einer Tankstelle in Kirchdorf kennen. Der ältere Mann bat den anderen, ihn zu einer weiteren Tankstelle zu fahren.

Am Weg dorthin bot er ihm plötzlich Suchtgift an. Der Lenker ging aber nicht darauf ein, sondern nahm sein Telefon und alarmierte die Polizei.

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Als die Beamten eintrafen, durchsuchten sie den Verdächtigen. Der brisante Fund: 130 Gramm Amphetamin sowie 240 Gramm Kreatin zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung. Außerdem wurden 40 Tabletten sichergestellt.

Die Polizei kannte den 33-Jährigen bereits von früheren Drogen-Delikten. Er wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Garsten gebracht.