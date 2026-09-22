Wasser extrem knapp – jetzt Appell an ALLE Bürger

Der ersehnte Regen sorgte zwar für Abkühlung, brachte aber längst nicht genug Wasser. Für eine nachhaltige Erholung des Grundwassers brauche es noch deutlich mehr Niederschlag, warnt die Stadtgemeinde Marchtrenk (Bez. Wels-Land). "Die Situation bleibt daher weiterhin angespannt und wir müssen neue Wege finden, um mit dem vorhandenen Wasser sorgsam umzugehen", heißt es auf der Website.
Besonders Poolbesitzer nimmt die Stadt jetzt in die Pflicht: Sie sollen ihre Becken vor dem Winter nicht vollständig entleeren. Zudem bittet die Gemeinde die Bürger, auch Nachbarn und Bekannte über den Appell zu informieren.
Der Grund: Hält die Trockenheit über den Winter an, könnten im Frühjahr strengere rechtliche Vorgaben für das Wiederbefüllen von Pools gelten. Wie sich die Lage entwickelt, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Deshalb soll das vorhandene Wasser möglichst im Becken bleiben.
Mit wenigen Maßnahmen können Besitzer ihren Pool trotzdem winterfest machen. Die Stadtgemeinde empfiehlt eine Stoßchlorung, Winterpflegemittel und eine lichtundurchlässige Plane. Den Wasserstand sollen Besitzer nur so weit absenken, dass Einlaufdüsen und Skimmer vor Frost geschützt sind.
Auch abseits der Pools zählt laut Gemeinde jeder Tropfen. Rund 80 Prozent des Stadtgebiets sind bereits an die Ortswasserleitung angeschlossen. Im kommenden Jahr will Marchtrenk den Ausbau in den noch nicht erschlossenen Gebieten beschleunigen.