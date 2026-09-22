i Marchtrenk ruft dazu auf, die Pools über den Winter nicht auszulassen. (Symbolbild) Stadtgemeinde Marchtrenk, iStock "Situation bleibt angespannt" Wasser extrem knapp – jetzt Appell an ALLE Bürger Regenschauer reichten nicht: In Marchtrenk blieb der Grundwasserstand extrem niedrig. Jetzt gibt es einen dringenden Appell an die Bevölkerung. Von Oberösterreich Heute 22.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ersehnte Regen sorgte zwar für Abkühlung, brachte aber längst nicht genug Wasser. Für eine nachhaltige Erholung des Grundwassers brauche es noch deutlich mehr Niederschlag, warnt die Stadtgemeinde Marchtrenk (Bez. Wels-Land). "Die Situation bleibt daher weiterhin angespannt und wir müssen neue Wege finden, um mit dem vorhandenen Wasser sorgsam umzugehen", heißt es auf der Website.

Pools sollen gefüllt bleiben

Besonders Poolbesitzer nimmt die Stadt jetzt in die Pflicht: Sie sollen ihre Becken vor dem Winter nicht vollständig entleeren. Zudem bittet die Gemeinde die Bürger, auch Nachbarn und Bekannte über den Appell zu informieren.

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Der Grund: Hält die Trockenheit über den Winter an, könnten im Frühjahr strengere rechtliche Vorgaben für das Wiederbefüllen von Pools gelten. Wie sich die Lage entwickelt, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Deshalb soll das vorhandene Wasser möglichst im Becken bleiben.

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Ausbau von Wasserleitungen geplant

Mit wenigen Maßnahmen können Besitzer ihren Pool trotzdem winterfest machen. Die Stadtgemeinde empfiehlt eine Stoßchlorung, Winterpflegemittel und eine lichtundurchlässige Plane. Den Wasserstand sollen Besitzer nur so weit absenken, dass Einlaufdüsen und Skimmer vor Frost geschützt sind.

Auch abseits der Pools zählt laut Gemeinde jeder Tropfen. Rund 80 Prozent des Stadtgebiets sind bereits an die Ortswasserleitung angeschlossen. Im kommenden Jahr will Marchtrenk den Ausbau in den noch nicht erschlossenen Gebieten beschleunigen.