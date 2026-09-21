i Die Stadt Linz hat ihre Bürger zu vielen verschiedenen Themen befragt. "Heute" Fast 9.000 Befragte Studie enthüllt – darum sorgen sich Linzer am meisten Fast 9.000 Menschen haben Linz ihre Meinung gesagt: Das Ergebnis der Befragung fällt gut aus – doch an ein paar Stellen drückt der Schuh. Von Oberösterreich Heute 21.09.2026, 15:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Jahre nach der letzten großen Bürgerbefragung wollte die Stadt wieder wissen, wie zufrieden die Linzer mit ihrem Wohnort sind. Rund 58.500 Menschen ab 16 Jahren wurden eingeladen, exakt 8.919 füllten den Online-Fragebogen aus. Das entspricht einer Teilnahmequote von rund 15 Prozent.

Ärztliche Versorgung als Problemfeld

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: 92 Prozent der Teilnehmer gaben an, gerne in Linz zu leben – praktisch genauso viele wie bei der Befragung im Jahr 2017. Rund 81 Prozent fühlen sich auch im eigenen Stadtteil wohl. Wer lieber übersiedeln würde, zog vor allem den Linzer Norden, Froschberg, Freinberg oder Pichling in Betracht.

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Doch ausgerechnet bei einem besonders wichtigen Thema verschlechterte sich die Stimmung deutlich. Mit der Versorgung durch praktische Ärzte waren 53 Prozent zufrieden, 22 Prozent hingegen unzufrieden. Bei den Fachärzten fiel das Urteil noch kritischer aus: Nur 43 Prozent zeigten sich zufrieden, knapp jeder Vierte war unzufrieden.

Ebenfalls weniger gut kamen Parkmöglichkeiten in Wohnungsnähe weg. Gute Noten gab es dagegen für Einkaufsmöglichkeiten, Öffis sowie Grünflächen und Parks. Auch die Sauberkeit wurde mehrheitlich positiv beurteilt.

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Mehrheit fühlt sich sicher

Acht von zehn Linzern fühlten sich in ihrem Wohngebiet sicher. Die Entwicklung der gesamten Stadt bewerteten 63 Prozent positiv, rund ein Drittel hingegen eher oder sehr negativ. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Linzer gerne hier leben und mit vielen Bereichen der städtischen Infrastruktur sehr zufrieden sind", erklärt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Ab 8. Oktober will er bei fünf Stadtteilgesprächen mit den Bewohnern über Probleme und Ideen diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.