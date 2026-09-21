Wohnhaus steht in Flammen – Nachbarn schlagen Alarm

Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer im Bezirk Urfahr-Umgebung und alarmierten die Einsatzkräfte. Gegen 14.20 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Goldwörth, Mühldorf, Ottensheim und Walding zu dem Wohnhaus aus.
Als die ersten Helfer eintrafen, stand der Dachbereich laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Urfahr-Umgebung bereits augenscheinlich in Brand. Sofort rüstete sich ein Atemschutztrupp aus und startete einen Innenangriff.
Gleichzeitig bekämpften weitere Einsatzkräfte die Flammen von außen. Die Feuerwehr Walding unterstützte die Löscharbeiten mit einer Teleskopmastbühne. Rund zwei Stunden kämpften die Helfer gegen das Feuer.
Um 16.30 Uhr konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus.
Wie der Brand im Dachbereich ausbrechen konnte, war zunächst noch völlig unklar. Die Ursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen.