i Das Dach des Wohnhauses brannte ab, während die Bewohner nicht zuhause waren. BFK UU Ursache noch unklar Wohnhaus steht in Flammen – Nachbarn schlagen Alarm Dichter Rauch, meterhohe Flammen: In Goldwörth geriet am Sonntag das Dach eines Wohnhauses in Brand. Von Oberösterreich Heute 21.09.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer im Bezirk Urfahr-Umgebung und alarmierten die Einsatzkräfte. Gegen 14.20 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Goldwörth, Mühldorf, Ottensheim und Walding zu dem Wohnhaus aus.

Die Einsatzkräfte kämpften rund zwei Stunden gegen die Flammen. BFK UU

Atemschutztrupp vor Ort

Als die ersten Helfer eintrafen, stand der Dachbereich laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Urfahr-Umgebung bereits augenscheinlich in Brand. Sofort rüstete sich ein Atemschutztrupp aus und startete einen Innenangriff.

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Gleichzeitig bekämpften weitere Einsatzkräfte die Flammen von außen. Die Feuerwehr Walding unterstützte die Löscharbeiten mit einer Teleskopmastbühne. Rund zwei Stunden kämpften die Helfer gegen das Feuer.

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Ermittlungen gestartet

Um 16.30 Uhr konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus.

Wie der Brand im Dachbereich ausbrechen konnte, war zunächst noch völlig unklar. Die Ursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen.