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Ein Höhenretter barg das Tier aus dem Schacht.
Ein Höhenretter barg das Tier aus dem Schacht.
Hermann Kollinger
Feuerwehr und Jäger rücken an

Sechs Meter abgestürzt! Reh hilflos in Brunnen gefangen

Tierisches Drama Sonntag früh im Bezirk Eferding: Ein Reh ist mehrere Meter tief in einen Brunnen abgestürzt. Die Feuerwehr rückte an.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
20.09.2026, 22:20
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Um 7.42 wurde die Freiwillige Feuerwehr Alkoven von der Landeswarnzentrale alarmiert: Eine Spaziergängerin hatte das arme Tier in der Ortschaft Annaberg aus dem leeren Brunnenschacht schreien gehört und sich gemeldet.

Vermutlich dürfte zuvor die Hälfte des Betondeckels hineingefallen sein. Dadurch war eine Öffnung vorhanden, in die das Reh stürzte. Von oben war es aber nur schwer zu sehen, da es sich unter dem Deckel befand.

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Die Zeugin wies die Helfer ein. Zur Verstärkung waren die Höhenrettergruppe und ein Jäger gekommen. Schließlich wurde ein Feuerwehrler sechs bis sieben Meter tief abgeseilt.

Mit dem Schrecken davongekommen

Unten angelangt, gelang es ihm, den Vierbeiner zu packen. Dann wurden die beiden per Motorwinde an die Oberfläche gezogen. Als der Einsatz beendet war, machte sich das Reh offensichtlich unverletzt aus dem Staub.

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Im Anschluss wurde die noch die Hälfte des Deckels geborgen. Um 9.10 Uhr konnten wieder alle abrücken.

red,20.09.2026, 22:20
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