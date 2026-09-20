i Ein Höhenretter barg das Tier aus dem Schacht. Hermann Kollinger Feuerwehr und Jäger rücken an Sechs Meter abgestürzt! Reh hilflos in Brunnen gefangen Tierisches Drama Sonntag früh im Bezirk Eferding: Ein Reh ist mehrere Meter tief in einen Brunnen abgestürzt. Die Feuerwehr rückte an. Von Oberösterreich Heute 20.09.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um 7.42 wurde die Freiwillige Feuerwehr Alkoven von der Landeswarnzentrale alarmiert: Eine Spaziergängerin hatte das arme Tier in der Ortschaft Annaberg aus dem leeren Brunnenschacht schreien gehört und sich gemeldet.

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Vermutlich dürfte zuvor die Hälfte des Betondeckels hineingefallen sein. Dadurch war eine Öffnung vorhanden, in die das Reh stürzte. Von oben war es aber nur schwer zu sehen, da es sich unter dem Deckel befand.

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Aufwendige Bergung i ?

Die Zeugin wies die Helfer ein. Zur Verstärkung waren die Höhenrettergruppe und ein Jäger gekommen. Schließlich wurde ein Feuerwehrler sechs bis sieben Meter tief abgeseilt.

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Mit dem Schrecken davongekommen

Unten angelangt, gelang es ihm, den Vierbeiner zu packen. Dann wurden die beiden per Motorwinde an die Oberfläche gezogen. Als der Einsatz beendet war, machte sich das Reh offensichtlich unverletzt aus dem Staub.

Im Anschluss wurde die noch die Hälfte des Deckels geborgen. Um 9.10 Uhr konnten wieder alle abrücken.