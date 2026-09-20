Panikattacke! Männer (35, 42) auf Klettersteig gefangen

Panikattacken mit bitteren Folgen: Zwei Männer waren am Samstagnachmittag im Salzkammergut auf einem Klettersteig gefangen. Helfer rückten an.

Die beiden Männer konnten auf der "Drachenwand" nicht mehr weiter. Der Polizeihubschrauber eilte zu Hilfe. (Symbolbild)

Die Ausflügler aus Wien, 35 und 42 Jahre alt, starteten gegen 11 Uhr in St. Lorenz (Bez. Vöcklabruck) ihre Tour auf die sogenannte Drachenwand. Zunächst ging alles gut – gegen 15.30 Uhr passierte es dann.

Im Bereich der "Grauen Platten" gerieten beide Männer in Panik und konnten nicht mehr weiter. Nachfolgende Sportler leisteten Erste Hilfe und schlugen Alarm.

Beliebtes Wanderziel

Die Drachenwand (1.176 Meter hoch) ist Teil einer Berggruppe in den Nördlichen Kalkalpen.

Aufgrund ihrer attraktiven Lage am Westufer des Mondsees ist sie ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderungen.

Ihre bewaldete südliche Seite weist nur eine geringe Steigung auf. Nach Norden hingegen bildet sie eine eindrucksvolle, etwa 700 Meter hohe, fast senkrechte Felswand, die das Panorama des nördlichen Mondsees dominiert.

(Quelle: Wikipedia)