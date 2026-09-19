i Ein Pulizeihund spürte das Messer mit seiner feinen Nase auf (Symbolbild). iStock Richtiger Richer Nach Messer-Attacke: Polizeihund fand Waffe im Gebüsch Nach einer Messer-Attacke in Braunau flüchtete ein 15-Jähriger. Kurz darauf bekam die Polizei tierische Unterstützung bei der Suche. Von Österreich Heute 19.09.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst bedrohte ein 15-Jähriger in Braunau zwei Burschen mit einem Messer, dann war die Waffe plötzlich weg. Doch der Jugendliche hatte die Rechnung ohne einen vierbeinigen Ermittler gemacht.

Teenie ging auf Burschen los

Gegen 19.10 Uhr soll der 15-jährige Rumäne auf einem Parkplatz vor einem Restaurant zunächst einen Zwölfjährigen mit einem Messer bedroht haben. Kurz darauf ging er laut Polizei mit der Waffe auf einen 16-jährigen Slowaken los.

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in Bekannter des 15-Jährigen griff beherzt ein und konnte Schlimmeres verhindern. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

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Gute Nase führt zu Messer

Nach der Attacke ergriff der 15-Jährige gemeinsam mit vier Bekannten die Flucht. Die Gruppe versteckte sich, der Jugendliche konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.

Nur vom Messer fehlte jede Spur. Der 15-Jährige hatte es zuvor weggeworfen – doch weit kam die Waffe nicht. Ein Polizeidiensthund nahm die Suche auf und stöberte das Messer tatsächlich in einem dichten Gebüsch auf. Die Polizei konnte das Tatwerkzeug sicherstellen.