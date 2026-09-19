i Fotobücher sind eine schöne Erinnerung an den Urlaub – können aber auch ordentlich teuer werden. (Symbolbild) iStock Großer Preis-Check der AK Teure Fotobücher – hier kannst du Schnäppchen machen Die schönsten Urlaubsfotos sollen nicht auf dem Handy verstauben. Doch beim Fotobuch droht eine Kostenfalle: Die AK OÖ hat jetzt Preise verglichen. Von Oberösterreich Heute 19.09.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Arbeiterkammer OÖ nahm die Angebote von 20 Online-Anbietern unter die Lupe. Verglichen wurden A4-Fotobücher mit Hardcover sowie A5-Ausgaben mit Softcover – jeweils im Digitaldruck und mit der geringstmöglichen Seitenzahl.

297 Prozent Unterschied

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Die günstigsten Fotobücher gab es sowohl bei Hofer als auch bei Lidl. Beim A4-Format mit 24 Seiten wurden inklusive Versand und Bearbeitungsgebühr jeweils 16,98 Euro fällig.

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Beim teuersten Anbieter kostete ein vergleichbares A4-Fotobuch hingegen 43,10 Euro. Noch drastischer fiel der Unterschied beim Preis pro Seite aus: Dieser reichte von günstigen 42 Cent bis zu stolzen 1,65 Euro – ein Unterschied von bis zu 297 Prozent.

Auch bei den kleineren A5-Fotobüchern lagen Hofer und Lidl vorne. 24 Seiten kosteten dort insgesamt 15,89 Euro. Das teuerste Angebot schlug mit 27,94 Euro zu Buche, umfasste allerdings 26 Seiten. Umgerechnet verlangten die günstigsten Anbieter 37 Cent pro A5-Seite. Beim teuersten Angebot waren es 84 Cent. Damit betrug der Preisunterschied immerhin bis zu 147 Prozent.

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Nicht nur auf Gesamtpreis schauen

Die AK rät deshalb, nicht nur auf den Gesamtpreis zu schauen. Entscheidend seien auch die enthaltene Seitenzahl sowie die Versandkosten. Allein diese lagen bei den untersuchten Anbietern zwischen 2,95 und 7,49 Euro.

Wer das Fotobuch rasch benötigt, sollte außerdem die Lieferzeit prüfen: Diese könne bis zu elf Werktage betragen. Für Ausgaben auf Echtfotopapier müsse ebenfalls tiefer in die Tasche gegriffen werden, da die Fotos ausbelichtet und anschließend gebunden würden.

Den ganzen Preisvergleich der AK gibt es hier.