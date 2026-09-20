i Die Feuerwehr Schwertberg mahnt aus aktuellem Anlass: "Das Abstellen von Fahrzeugen in Feuerwehrzufahrten ist strengstens verboten. Feuerwehrzufahrten müssen jederzeit frei bleiben, damit Einsatzfahrzeuge im Ernstfall ungehindert zufahren und ihre Einsatzmittel einsetzen können. Gerade bei Bränden und Personenrettungen können wenige Minuten entscheidend sein!" Facebook/FF Schwertberg "Wenige Minuten entscheidend" Brand-Alarm! Audi parkt Feuerwehr-Zufahrt völlig zu Zwei Mülltonnen brannten lichterloh. Beim Einsatz in Schwertberg rückte auch eine verstellte Feuerwehrzufahrt in den Fokus. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Brand von zwei Großraummülltonnen hat in Schwertberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst – und zugleich gezeigt, wie wichtig freie Zufahrten für Einsatzkräfte sind. Ein Anrainer, der direkt gegenüber wohnt und Kommandant der Feuerwehr Schwertberg ist, bemerkte einen Feuerschein und sah sofort nach.

Dabei stellte er fest, dass zwei im Freien abgestellte Großraummülltonnen bereits in Vollbrand standen. In unmittelbarer Nähe befand sich ein geparktes Fahrzeug. Der Feuerwehrkommandant setzte umgehend den Notruf ab, wie die FF Schwertberg berichtet.

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Bilder: Brand von Großraummülltonnen in Schwertberg i ?

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde sofort gehandelt. Das Fahrzeug sowie angrenzende Sträucher wurden gekühlt, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Anschließend löschten die Feuerwehrleute den Brand der Mülltonnen unter Atemschutz.

Durch die rasche Branderkennung und das schnelle Einschreiten konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das abgestellte Auto und weitere Mülltonnen übergreifen. Für die Wasserversorgung baute das Tanklöschfahrzeug eine Zubringerleitung von einem Hydranten auf. Die FF Aisting-Furth stellte zusätzlich die Einsatzreserve.

Nach den Löscharbeiten wurden die Überreste der beiden Mülltonnen mit dem Gemeindetraktor abtransportiert.

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Besonders eindringlich fällt der Hinweis der Feuerwehr zu blockierten Zufahrten aus. Das Abstellen von Fahrzeugen in Feuerwehrzufahrten sei strengstens verboten. "Feuerwehrzufahrten müssen jederzeit frei bleiben, damit Einsatzfahrzeuge im Ernstfall ungehindert zufahren und ihre Einsatzmittel einsetzen können."

Gerade bei Bränden und Personenrettungen können wenige Minuten entscheidend sein. Der Einsatz in Schwertberg macht deutlich: Eine verstellte Zufahrt kann im Ernstfall rasch zum Problem werden.