i Der Bursch war stark alkoholisiert, aber trotzdem mit seinem Scooter unterwegs. (Symbolbild) iStock Von Polizei gestoppt 1,64 Promille! Scooter-Fahrer (16) war sturzbetrunken Äußerst gefährliche Aktion in sturzbetrunkenem Zustand: Zwei Burschen waren im Salzkammergut in der Nacht per E-Scooter bzw. Fahrrad unterwegs. Von Oberösterreich Heute 20.09.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am Samstag gegen 22.30 Uhr fielen die Jugendlichen einer Streife auf: Laut Polizei fuhren sie "rücksichtslos" in St. Georgen (Bez. Vöcklabruck) umher.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und suchten nach den Teenagern. Plötzlich kamen sie ihnen entgegen: ein 16-Jähriger auf seinem Scooter und ein 15-Jähriger auf seinem Fahrrad.

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Alkotests wurden durchgeführt. Das drastische Ergebnis: 1,64 Promille bei dem älteren Bursch und 0,86 Promille bei seinem Begleiter.

Für die beiden Verkehrsrowdys hat der Vorfall schwerwiegende Folgen: Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.