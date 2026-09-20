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Der Bursch war stark alkoholisiert, aber trotzdem mit seinem Scooter unterwegs. (Symbolbild)
Der Bursch war stark alkoholisiert, aber trotzdem mit seinem Scooter unterwegs. (Symbolbild)
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Von Polizei gestoppt

1,64 Promille! Scooter-Fahrer (16) war sturzbetrunken

Äußerst gefährliche Aktion in sturzbetrunkenem Zustand: Zwei Burschen waren im Salzkammergut in der Nacht per E-Scooter bzw. Fahrrad unterwegs.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
20.09.2026, 12:47
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Am Samstag gegen 22.30 Uhr fielen die Jugendlichen einer Streife auf: Laut Polizei fuhren sie "rücksichtslos" in St. Georgen (Bez. Vöcklabruck) umher.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und suchten nach den Teenagern. Plötzlich kamen sie ihnen entgegen: ein 16-Jähriger auf seinem Scooter und ein 15-Jähriger auf seinem Fahrrad.

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Alkotests wurden durchgeführt. Das drastische Ergebnis: 1,64 Promille bei dem älteren Bursch und 0,86 Promille bei seinem Begleiter.

Für die beiden Verkehrsrowdys hat der Vorfall schwerwiegende Folgen: Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

red,Akt. 20.09.2026, 12:55, 20.09.2026, 12:47
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