1,64 Promille! Scooter-Fahrer (16) war sturzbetrunken

Am Samstag gegen 22.30 Uhr fielen die Jugendlichen einer Streife auf: Laut Polizei fuhren sie "rücksichtslos" in St. Georgen (Bez. Vöcklabruck) umher.
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und suchten nach den Teenagern. Plötzlich kamen sie ihnen entgegen: ein 16-Jähriger auf seinem Scooter und ein 15-Jähriger auf seinem Fahrrad.
Alkotests wurden durchgeführt. Das drastische Ergebnis: 1,64 Promille bei dem älteren Bursch und 0,86 Promille bei seinem Begleiter.
Für die beiden Verkehrsrowdys hat der Vorfall schwerwiegende Folgen: Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.