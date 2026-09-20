Polizisten stoppen Lenker (24), machen brisanten Fund

Gegen 11.40 Uhr schnappte die Falle auf der Welser Autobahn (A25) in Pucking (Bez. Linz-Land) zu: Auf einem Parkplatz nahmen Polizisten der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung einen Wagen unter die Lupe.
Wie sich herausstellte, hatte der 24-jährige Kosovare, der am Steuer saß, keinen gültigen Führerschein. Dieser war ihm bereits vor sechs Jahren entzogen worden.
Am Beifahrersitz: ein gleichaltriger Mann aus Linz. Er erklärte, ebenfalls keine Lenkberechtigung zu besitzen. Die Beamten ersuchten ihn, ihnen seine Geldtasche zu zeigen. Darin fanden sie die Totalfälschung eines österreichischen Führerscheins.
Der Verdächtige zeigte sich geständig und erklärte, das Fake-Dokument in Wien gekauft zu haben. Die beiden Männer durften nicht mehr weiterfahren und werden angezeigt.