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Die Polizei stoppte die beiden Männer auf der Welser Autobahn (A25). (Symbolbild)
Die Polizei stoppte die beiden Männer auf der Welser Autobahn (A25). (Symbolbild)
Unsplash / Max Fleischmann
Männer angezeigt

Polizisten stoppen Lenker (24), machen brisanten Fund

Fetter Fang bei einer Polizei-Kontrolle am Samstag: Die Beamten stoppten einen Wagen und machten einen brisanten Fund. Jetzt gibt es Anzeigen.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
20.09.2026, 16:01
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Gegen 11.40 Uhr schnappte die Falle auf der Welser Autobahn (A25) in Pucking (Bez. Linz-Land) zu: Auf einem Parkplatz nahmen Polizisten der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung einen Wagen unter die Lupe.

Wie sich herausstellte, hatte der 24-jährige Kosovare, der am Steuer saß, keinen gültigen Führerschein. Dieser war ihm bereits vor sechs Jahren entzogen worden.

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Am Beifahrersitz: ein gleichaltriger Mann aus Linz. Er erklärte, ebenfalls keine Lenkberechtigung zu besitzen. Die Beamten ersuchten ihn, ihnen seine Geldtasche zu zeigen. Darin fanden sie die Totalfälschung eines österreichischen Führerscheins.

"Katastrophe" – massive Kritik an Autobahn-Totalsperre

Der Verdächtige zeigte sich geständig und erklärte, das Fake-Dokument in Wien gekauft zu haben. Die beiden Männer durften nicht mehr weiterfahren und werden angezeigt.

red,20.09.2026, 16:01
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