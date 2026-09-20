i Die Polizei stoppte die beiden Männer auf der Welser Autobahn (A25). (Symbolbild) Unsplash / Max Fleischmann Männer angezeigt Polizisten stoppen Lenker (24), machen brisanten Fund Fetter Fang bei einer Polizei-Kontrolle am Samstag: Die Beamten stoppten einen Wagen und machten einen brisanten Fund. Jetzt gibt es Anzeigen. Von Oberösterreich Heute 20.09.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 11.40 Uhr schnappte die Falle auf der Welser Autobahn (A25) in Pucking (Bez. Linz-Land) zu: Auf einem Parkplatz nahmen Polizisten der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung einen Wagen unter die Lupe.

Wie sich herausstellte, hatte der 24-jährige Kosovare, der am Steuer saß, keinen gültigen Führerschein. Dieser war ihm bereits vor sechs Jahren entzogen worden.

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Am Beifahrersitz: ein gleichaltriger Mann aus Linz. Er erklärte, ebenfalls keine Lenkberechtigung zu besitzen. Die Beamten ersuchten ihn, ihnen seine Geldtasche zu zeigen. Darin fanden sie die Totalfälschung eines österreichischen Führerscheins.

Der Verdächtige zeigte sich geständig und erklärte, das Fake-Dokument in Wien gekauft zu haben. Die beiden Männer durften nicht mehr weiterfahren und werden angezeigt.