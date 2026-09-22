StartseiteÖsterreichOberösterreich
Das Hochleckenhaus sucht neue Pächter.
Das Hochleckenhaus sucht neue Pächter.
Österreichischer Alpenverein
Nachfolger gesucht

Wirte geben auf – beliebte Hütte steht ohne Pächter da

Eine der bekanntesten Schutzhütten im Salzkammergut braucht eine neue Führung. Die bisherigen Wirte hören auf – nun läuft die Suche nach Nachfolgern.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
22.09.2026, 03:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Auf 1.572 Metern wird bald ein Platz hinter dem Tresen frei: Die derzeitigen Pächter bewirtschaften das Hochleckenhaus in Steinbach am Attersee (Bez. Vöcklabruck) nur noch bis zum Saisonende.

Alpenverein sucht Nachfolger

Nach fünf Sommern wollen sie sich beruflich verändern, berichten die "OÖN". Bis 26. Oktober bleibt die beliebte Schutzhütte zwischen Attersee und Traunsee noch vollständig bewirtschaftet. Danach endet die Zeit der aktuellen Betreiber.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Bekannte Berghütte in Kärnten sucht neue Pächter

Heißt auch: Der Alpenverein Vöcklabruck muss die Hütte für die kommende Saison neu vergeben. Gesucht werden engagierte Bewerber, die unternehmerisch denken und eng mit der Sektion zusammenarbeiten wollen.

Bewerbung ab sofort möglich

Dafür wartet eine gut besuchte Hütte, auf der die künftigen Pächter auch eigene Ideen umsetzen können. Die neuen Hüttenwirte sollen das Hochleckenhaus mit Beginn der Saison 2027 übernehmen.

Kult-Lokal seit Jahren zu – jetzt große Überraschung

Traditionell öffnet die Schutzhütte am Palmsonntag – dieser fällt im kommenden Jahr auf den 21. März. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail unter [email protected] beim Alpenverein Vöcklabruck bewerben.

red,22.09.2026, 03:00
Mehr zum Thema
WandernGastronomieSteinbach am AtterseeVöcklabruck

Weiterlesen

Weitere Storys
Oberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote