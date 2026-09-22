Wirte geben auf – beliebte Hütte steht ohne Pächter da

Auf 1.572 Metern wird bald ein Platz hinter dem Tresen frei: Die derzeitigen Pächter bewirtschaften das Hochleckenhaus in Steinbach am Attersee (Bez. Vöcklabruck) nur noch bis zum Saisonende.
Nach fünf Sommern wollen sie sich beruflich verändern, berichten die "OÖN". Bis 26. Oktober bleibt die beliebte Schutzhütte zwischen Attersee und Traunsee noch vollständig bewirtschaftet. Danach endet die Zeit der aktuellen Betreiber.
Heißt auch: Der Alpenverein Vöcklabruck muss die Hütte für die kommende Saison neu vergeben. Gesucht werden engagierte Bewerber, die unternehmerisch denken und eng mit der Sektion zusammenarbeiten wollen.
Dafür wartet eine gut besuchte Hütte, auf der die künftigen Pächter auch eigene Ideen umsetzen können. Die neuen Hüttenwirte sollen das Hochleckenhaus mit Beginn der Saison 2027 übernehmen.
Traditionell öffnet die Schutzhütte am Palmsonntag – dieser fällt im kommenden Jahr auf den 21. März. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail unter [email protected] beim Alpenverein Vöcklabruck bewerben.