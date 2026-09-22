i Nimmt weiter Gestalt an: die Schnellbuslinie 13. Linz AG/fotokerschi.at Große Änderung kommt "Tausende Arbeitsplätze": Darum können Pendler aufatmen Pendler dürfen sich freuen: Die neue Linzer Schnellbuslinie 13 nimmt weiter Gestalt an. Doch die künftigen Fahrgäste brauchen noch Geduld. Von Oberösterreich Heute 22.09.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein wichtiger Schritt zur künftigen Linzer Linie 13: Die Stadtregierung hat jetzt den Beschluss zur Vergabe der Straßenbauarbeiten gefasst. Sie wurden mit insgesamt 200.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) veranschlagt.

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Die Verbindung soll den Arbeitsweg für Pendler deutlich erleichtern: Sie wird das Gebiet rund um den Pichlinger See im Süden der Stadt mit bedeutenden Firmen wie der Voestalpine, im Chemiepark sowie an der Industriezeile verbinden und außerdem weiter bis nach Urfahr führen. Das sei wichtig für "Tausende Arbeitsplätze, so der zuständige Vbgm. Martin Hajart (ÖVP).

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Die Details des Projekts: Prognosen gehen von täglich rund 3.000 Fahrgästen aus. In der Hauptverkehrszeit werden die Busse im 15-Minuten-Takt verkehren. Bei Bedarf sind zu Spitzenzeiten zusätzliche Verstärkerfahrten vorgesehen.

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"Notwendige Infrastruktur"

"Damit die Schnellbusse im Herbst 2027 starten können, müssen wir rechtzeitig die notwendige Infrastruktur schaffen", betont Hajart. Er kündigt u.a. Leiteinrichtungen für sehbeeinträchtige Menschen und Baumpflanzungen an.

Auch die Straßeninfrastruktur wird an den künftigen Busbetrieb angepasst. Im Bereich Bremenstraße und Im Südpark verändert die Stadt eine bestehende Grüninsel geringfügig. Dadurch entsteht die notwendige Fahrbahnbreite, damit ein 18 Meter langer Bus den Kurvenbereich passieren kann.