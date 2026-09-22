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Zwei Verletzte, zwei schwer beschädigte Autos: Auf der B127 kam es am Montagabend zu einem Frontalcrash.
Zwei Verletzte, zwei schwer beschädigte Autos: Auf der B127 kam es am Montagabend zu einem Frontalcrash.
laumat/Matthias Lauber
71-Jährige wollte abbiegen

Heftiger Frontal-Crash – 2 Verletzte (71, 32) im Spital

Eine 71-Jährige und ein 32-Jähriger wurden bei einem heftigen Crash auf der B127 verletzt. Die Sperre sorgte für erhebliche Verzögerungen.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
22.09.2026, 10:41
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Heftiger Zusammenstoß am Montagabend in St. Martin im Mühlkreis (Bez. Rohrbach): Gegen 18 Uhr krachten im Kreuzungsbereich bei Mahring zwei Autos frontal ineinander. Beide Lenker mussten ins Krankenhaus.

Beide Lenker wurden bei dem Crash verletzt.
Beide Lenker wurden bei dem Crash verletzt.
laumat/Matthias Lauber

Beide Lenker ins Krankenhaus

Laut Polizei war ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land auf der B127 von Rohrbach Richtung Linz unterwegs. Gleichzeitig näherte sich eine 71-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung auf einer Gemeindestraße aus Richtung Anzing. Als sie links auf die Bundesstraße abbog, kam es zur Frontalkollision.

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Die Frau und der Mann wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide ins Krankenhaus Rohrbach gebracht. Die Feuerwehr war zur Personenrettung alarmiert worden.

B127 eine Stunde gesperrt

Ersten Meldungen zufolge soll aber niemand eingeklemmt gewesen sein. Die Einsatzkräfte richteten eine Umleitung ein und übernahmen die Aufräumarbeiten. Sie brachten die beiden beschädigten Fahrzeuge in eine Nebenstraße, wo sie ein Abschleppdienst übernahm.

Stundenlange Totalsperre von Autobahn nach Lkw-Unfall

Die B127 blieb im Unfallbereich knapp eine Stunde gesperrt, der Verkehr musste über Nebenstraßen ausweichen. Besonders bitter: Die Bundesstraße diente bereits als Umleitungsstrecke für die L1507 Landshaager Straße. Die Folge waren erhebliche Verzögerungen im Abendverkehr.

red,22.09.2026, 10:41
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