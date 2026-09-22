i Die Polizei sperrte die Unfallstelle großräumig ab. Manfred Fesl Tragödie in Lochen am See Spaziergänger macht Schock-Fund in Oberösterreich Bei Arbeiten auf einem Feld im Bezirk Braunau kam ein 59-Jähriger ums Leben. Der Mann dürfte von seinem Ladewagen eingeklemmt worden sein. Von André Wilding 22.09.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Spaziergänger entdeckte am Montagabend einen laufenden Traktor, der verlassen auf einem Feld im Bezirk Braunau stand. Er verständigte daraufhin die Polizei. Für den 59-jährigen Lenker kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Mann war am 21. September gegen 17.30 Uhr mit seinem Traktor und einem angehängten Ladewagen zu Feldarbeiten gefahren. Dort war er mit dem Abernten von Futtermais beschäftigt.

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Probleme mit Ladewagen

Dabei dürfte es zu Problemen mit dem Ladewagen gekommen sein. Der 59-Jährige stieg aus dem Traktor und begab sich zum Anhänger.

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Dort dürfte der Mann vom Ladewagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden sein. Der 59-Jährige konnte schließlich nur noch leblos aus dem Ladewagen geborgen werden.