i Raml appelliert an alle Eltern, zu melden, wenn in einem Linzer Klassenzimmer das Kreuz fehlt. (Symbolbild) iStock Überprüfung in Linz "Kein Kreuz in der Klasse": Jetzt Aufruf an ALLE Eltern Linzer Eltern sollen fehlende Kreuze in Klassenräumen melden. Dazu ruft FPÖ-Stadtrat Michael Raml nach einer Kontrolle in Wels auf. Von Oberösterreich Heute 23.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wels fehlen wie berichtet laut einer Überprüfung in 117 von 238 kontrollierten Klassenräumen die Kreuze. Das nimmt der Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml zum Anlass, auch in der Landeshauptstadt nachzuhaken. Zum Schulstart bittet er Eltern, auf die Ausstattung der Klassen zu achten.

Raml verweist auf gesetzliche Vorgabe

Der Stadtrat verweist auf Paragraf 55 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes. Dieser schreibt dem gesetzlichen Schulerhalter vor, in Klassenräumen von Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen ein Kreuz anzubringen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das ist keine Frage des persönlichen Geschmacks und auch keine unverbindliche Empfehlung, sondern geltendes Recht", sagt Raml. Bereits im Jänner 2025 hätten sich mehrere Eltern wegen fehlender oder offenbar abgehängter Kreuze in Linzer Schulen bei ihm gemeldet.

Die Bilder des Tages i ?

Eltern sollen fehlende Kreuze melden

Daraufhin forderte er den damaligen Liegenschaftsreferenten und SP-Bürgermeister Dietmar Prammer auf, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Die Stadt überprüfte laut Raml anschließend die Bestände und beschaffte fehlende Kreuze nach.

Die neuen religiösen Symbole aus Holz fertigten Mitarbeiter der Lebenshilfe. Nun setzt der Stadtrat auf Hinweise: "Sollte in einem Klassenzimmer einer Linzer Pflichtschule kein Kreuz hängen, bitte ich die Eltern, sich bei mir zu melden." Raml kündigt an, dem nachzugehen.