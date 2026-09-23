i Im Vorjahr wurden die Schilder (im Bild Bgm. Christian Gratzl mit einer der Tafeln) aufgestellt. Stadtgemeinde Freistadt Bürgermeister empört "Ist eine Sauerei" – Vandalen bringen Kinder in Gefahr Nicht nur sinnlos, sondern noch dazu gefährlich: Vandalen haben es auf Schilder abgesehen. Die sollen eigentlich Kinder am Schulweg schützen. Von Oberösterreich Heute 23.09.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Brems dich ein!" steht in großen Lettern auf den Tafeln – dazu ein freundlich lächelnder Bub, der ein Verkehrszeichen in die Luft hält. Darauf zu sehen: Kinder, die über die Straße laufen. Im Vorjahr wurden markanten Hinweise an mehreren Stellen in Freistadt (rund 8.000 Einwohner) positioniert.

"Verstehe ich nicht"

Jetzt die böse Überraschung: Rowdys hatten es auf die Schilder abgesehen. Eines wurde gestohlen, bei einem anderen wurde des Kopf des Bub abgerissen, berichtet "MeinBezirk".

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Bürgermeister Christian Gratzl (SPÖ) ist empört: "Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität. Ich verstehe nicht, warum jemand solche Schilder beschädigt oder stiehlt. Das ist eine Sauerei."

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Es komme in der Stadt im öffentlichen Raum immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen. Erst kürzlich sei ein Plakatständer der Gemeinde von einem Jugendlichen beschädigt worden, heißt es weiter. Der Verdächtige wurde ausgeforscht. Auch in den öffentlichen WC-Anlagen kommt es demnach regelmäßig zu Sachbeschädigungen.

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"Absolut inakzeptabel"

"Das ist absolut inakzeptabel", betont Gratzl. Der öffentliche Raum gehöre allen. "Wir bringen solche Vorfälle zur Anzeige und hoffen, dass die Täter aus ihrem Fehlverhalten lernen." Im aktuellen Fall appelliert die Stadtpolitik an die Verantwortlichen, das gestohlene Schild zurückzubringen.