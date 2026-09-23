Kirche total verwüstet – jetzt meldet sich die Polizei

Am Dienstag schlugen die Täter zu: Zwischen 8 und 11.15 Uhr wüteten sie im Gotteshaus. Die bittere Bilanz: Utensilien aus dem Beichtstuhl, dazu Gebetsbücher, Andachtsbilder von Heiligen und Sitzpolster auf dem Boden verstreut.
Außerdem wurde im rechten Seitenschiff des Gebäudes der Deckel des Taufbeckens heruntergerissen. Und: Die Rowdys brachen ein Kreuz ab, sie versenkten es und zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser.
Die Polizei berichtet von einer ersten Spur: Im Beichtstuhl wurde ein Fahrradschlauch zurückgelassen.
Jetzt bittet die Exekutive um Hinweise: Mögliche Zeugen können sich bei der Inspektion Grein unter Tel. 059133/4323 melden.