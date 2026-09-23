i Wurde Opfer eines Vandalenaktes: die Pfarrkirche von Grein. Google Dringend Zeugen gesucht Kirche total verwüstet – jetzt meldet sich die Polizei Schock im Mühlviertel: Vandalen haben die Pfarrkirche von Grein (Bez. Perg) total verwüstet. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen. Von Oberösterreich Heute 23.09.2026, 17:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag schlugen die Täter zu: Zwischen 8 und 11.15 Uhr wüteten sie im Gotteshaus. Die bittere Bilanz: Utensilien aus dem Beichtstuhl, dazu Gebetsbücher, Andachtsbilder von Heiligen und Sitzpolster auf dem Boden verstreut.

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Außerdem wurde im rechten Seitenschiff des Gebäudes der Deckel des Taufbeckens heruntergerissen. Und: Die Rowdys brachen ein Kreuz ab, sie versenkten es und zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser.

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Die Polizei berichtet von einer ersten Spur: Im Beichtstuhl wurde ein Fahrradschlauch zurückgelassen.

Jetzt bittet die Exekutive um Hinweise: Mögliche Zeugen können sich bei der Inspektion Grein unter Tel. 059133/4323 melden.