i Auf diesem Grundstück soll eine McDonald's Filiale entstehen – Anrainer wehren sich dagegen. (Symbolbild) Google, iStock Über 700 Unterschriften Müll, Verkehr – Anrainer protestieren gegen neuen Mäci In Walding bei Linz könnte ein neuer McDonald's entstehen. Anrainer befürchten mehr Verkehr und Müll – und machen mit einer Petition dagegen mobil. Von Oberösterreich Heute 24.09.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem freien Grundstück zwischen Billa und Ecki-Bau im Bezirk Urfahr-Umgebung sollen künftig Burger über die Theke gehen: Laut einer Online-Petition ist dort ein 450 Quadratmeter großes McDonald's-Restaurant mit Drive-in und Parkplätzen geplant.

Ursprünglich war die Filiale in der Nachbargemeinde Ottensheim geplant, dort gab es aber vom Gemeinderat eine Abfuhr. Die Initiatoren der Petition wollen jetzt den Gemeinderat in Walding davon überzeugen, das Vorhaben zu stoppen. Über 700 Personen haben schon unterschrieben.

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Der Mäci soll auf diesem Grundstück hinter der bestehenden Billa-Filiale gebaut werden. Google

Hunderte Autos mehr

Vor allem die Autos machen ihnen Sorgen. In der Petition rechnen sie mit durchschnittlich 30 Fahrzeugen pro Stunde allein für den Drive-in. Bei den dort genannten Öffnungszeiten von 7 bis 1 Uhr nachts wären das laut ihrer Schätzung ca. 510 zusätzliche Fahrten pro Tag. Die Kreuzung sei zu Stoßzeiten schon jetzt stark ausgelastet.

Die Anrainer befürchten, dass Autofahrer bei Wartezeiten auf Ortsstraßen und die Ottensheimerstraße ausweichen. Mehr Lärm und Abgase wären aus ihrer Sicht die Folge.

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Anrainer befürchten mehr Müll

Auch die Beleuchtung beschäftigt sie: Während Walding bisher auf weniger Lichtverschmutzung achte, könnten Restaurant und Werbung bis spät in die Nacht leuchten. Und wohin mit Burger-Schachtel und Getränkebecher? Die Initiatoren rechnen mit mehr achtlos weggeworfenem Verpackungsmüll – besonders beim nahen Sportpark.

Kritik üben die Gegner auch am Ablauf. Das Grundstück sei zwar als Gewerbegebiet gewidmet, die Gemeinde und die Bevölkerung seien laut Petition aber nicht in die Planung einbezogen worden. Eine öffentliche Diskussion über die Folgen für den Ort vermissen sie. Auch im Ortsentwicklungsplan sei ein Fast-Food-Standort bisher kein Thema gewesen.