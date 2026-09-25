i Ein paar wenige Partys gibt's noch – dann schließt das Evers seine Tore. nach(t)leben Nach fast 20 Jahren "Ära geht zu Ende": Kult-Disco schließt jetzt für immer Never Evers again: Nach 19 Jahren ist für die Kult-Disco in OÖ Schluss. Im Oktober wird noch dreimal gefeiert – dann gehen aber die Lichter aus. Von Oberösterreich Heute 25.09.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Eine Ära geht zu Ende", heißt es in der Aussendung. Für Generationen von Nachtschwärmern aus dem Mühlviertel war das Evers ein Fixpunkt am Wochenende. Jetzt steht fest: Die Disco in Unterweitersdorf (Bez. Freistadt) stellt ihren regulären Betrieb ein. Wer dort noch einmal tanzen will, hat im Oktober drei letzte Chancen.

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Die letzten Tänze im Evers

Der Abschied kommt laut den Betreibern nicht über Nacht. Das Ausgehverhalten habe sich verändert, zugleich seien Personal, Energie und Waren teurer geworden. "Ein Betrieb dieser Größenordnung muss sich langfristig wirtschaftlich darstellen lassen", erklärt Geschäftsführer Robert Bremmer.

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Für das Gebäude werde nun eine neue Nutzung entwickelt. Ganz ohne letzte Runde geht eine 19-jährige Partygeschichte aber nicht zu Ende: Am 16. Oktober steigt "Ü30 – The Last Dance", am 23. Oktober folgt "Sturmfrei FSK16 – Der letzte Abriss". Das große EVERS-Finale ist für 25. Oktober geplant.

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"Nicht einfach verschwinden"

"Wir möchten nach 19 Jahren nicht einfach die Türen schließen und verschwinden", sagt Stefan Süß vom Evers. Die Closing-Nächte seien ein Dankeschön an Gäste, Mitarbeiter und Freunde.

Für alle, die den Abschied noch nicht verdaut haben, gibt es immerhin ein kleines Happy Ever After: Der Schlager-Fox-Abend "Herzbeben" wird ab 15. Oktober im empire St. Martin fortgesetzt.