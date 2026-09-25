i Symbolfoto iStock/Adam Bartosik Alko-Diebe gesucht Bier gestohlen! Fußball-Team stellt Ultimatum an Diebe Bei einem Fest in Oberneukirchen verschwanden drei 50-Liter-Bierfässer. Der Verein hofft auf Hinweise und setzt den Tätern nun eine Frist. Von Österreich Heute 25.09.2026, 18:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit den Fußballverein Union Oberneukirchen in Oberösterreich. Während eines Festes am Samstag sind drei 50-Liter-Bierfässer verschwunden.

Sektionsleiter Christian Pammer zeigt sich im ORF überrascht: "Es muss zwischen Samstagmittag und Mitternacht passiert sein." Zu diesem Zeitpunkt waren die Kampfmannschaften des Vereins im Einsatz, gleichzeitig fand das Oktoberfest statt.

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Verlust erst am Sonntag bemerkt

Aufgefallen ist der Verlust erst beim Aufräumen am Sonntag. Trotz Aufrufen an mögliche Zeugen gibt es bisher keine Hinweise auf die Täter.

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Der Verein hofft deshalb weiter auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bis Samstag Zeit

Für die Diebe gibt es jetzt ein Ultimatum. Sollten die drei Bierfässer bis Samstag wieder auftauchen, will der Verein die polizeiliche Anzeige zurückziehen. Der entstandene Schaden beträgt laut Angaben immerhin bis zu 700 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Die Union Oberneukirchen hofft, dass jemand etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, die zu den verschwundenen Fässern führen.