Bier gestohlen! Fußball-Team stellt Ultimatum an Diebe

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit den Fußballverein Union Oberneukirchen in Oberösterreich. Während eines Festes am Samstag sind drei 50-Liter-Bierfässer verschwunden.
Sektionsleiter Christian Pammer zeigt sich im ORF überrascht: "Es muss zwischen Samstagmittag und Mitternacht passiert sein." Zu diesem Zeitpunkt waren die Kampfmannschaften des Vereins im Einsatz, gleichzeitig fand das Oktoberfest statt.
Aufgefallen ist der Verlust erst beim Aufräumen am Sonntag. Trotz Aufrufen an mögliche Zeugen gibt es bisher keine Hinweise auf die Täter.
Der Verein hofft deshalb weiter auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Für die Diebe gibt es jetzt ein Ultimatum. Sollten die drei Bierfässer bis Samstag wieder auftauchen, will der Verein die polizeiliche Anzeige zurückziehen. Der entstandene Schaden beträgt laut Angaben immerhin bis zu 700 Euro.
Die Union Oberneukirchen hofft, dass jemand etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, die zu den verschwundenen Fässern führen.