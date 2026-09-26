i ? Suchaktion in der Nacht Mann ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt In Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) ist es in der Nacht auf Samstag zu einem größeren Sucheinsatz nach einer abgängigen Person gekommen. Von André Wilding 26.09.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mann galt in der Nacht auf Samstag in Grünau im Almtal als abgängig!

Weil ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte sowie aufgrund der bereits niedrigen Temperaturen wurde eine größere Suchaktion mit insgesamt fünf Feuerwehren sowie mehrerer Drohnen eingeleitet.

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Die Polizei stand ebenso im Einsatz. Suchteams der Feuerwehr suchten auch zu Fuß die Straßen und Wege ab.

Positiver Ausgang

Im Verlauf der Suchaktion wurden dann noch einmal mögliche Aufenthaltsorte abgesucht, wobei der Abgängige glücklicherweise soweit wohlauf angetroffen werden konnte.

Die Bilder des Tages i ?

Die Suchaktion konnte so zum Glück mit einem positiven Ausgang abgeschlossen werden.