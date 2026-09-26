Mann ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt

Ein Mann galt in der Nacht auf Samstag in Grünau im Almtal als abgängig!
Weil ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte sowie aufgrund der bereits niedrigen Temperaturen wurde eine größere Suchaktion mit insgesamt fünf Feuerwehren sowie mehrerer Drohnen eingeleitet.
Die Polizei stand ebenso im Einsatz. Suchteams der Feuerwehr suchten auch zu Fuß die Straßen und Wege ab.
Im Verlauf der Suchaktion wurden dann noch einmal mögliche Aufenthaltsorte abgesucht, wobei der Abgängige glücklicherweise soweit wohlauf angetroffen werden konnte.
Die Suchaktion konnte so zum Glück mit einem positiven Ausgang abgeschlossen werden.