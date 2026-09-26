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Suchaktion in der Nacht

Mann ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt

In Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) ist es in der Nacht auf Samstag zu einem größeren Sucheinsatz nach einer abgängigen Person gekommen.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 07:30
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Ein Mann galt in der Nacht auf Samstag in Grünau im Almtal als abgängig!

Weil ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte sowie aufgrund der bereits niedrigen Temperaturen wurde eine größere Suchaktion mit insgesamt fünf Feuerwehren sowie mehrerer Drohnen eingeleitet.

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Die Polizei stand ebenso im Einsatz. Suchteams der Feuerwehr suchten auch zu Fuß die Straßen und Wege ab.

Urlauber ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt

Positiver Ausgang

Im Verlauf der Suchaktion wurden dann noch einmal mögliche Aufenthaltsorte abgesucht, wobei der Abgängige glücklicherweise soweit wohlauf angetroffen werden konnte.

Österreicherin (21) ist wie vom Erdboden verschluckt

Die Suchaktion konnte so zum Glück mit einem positiven Ausgang abgeschlossen werden.

wil,Akt. 26.09.2026, 07:37, 26.09.2026, 07:30
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