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Der 20-Jährige raste auf der B1 an den Polizisten vorbei. (Symbolbild)
Der 20-Jährige raste auf der B1 an den Polizisten vorbei. (Symbolbild)
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20-Jähriger ist Schein los

144 km/h! Polizei kassiert Auto von jungem Raser ein

Er zog an den anderen Autos vorbei und gab Gas: Ein 20-Jähriger war am Samstag mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt unterwegs.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
27.09.2026, 12:06
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Eine Welser Verkehrsstreife führte am Samstagabend auf der B1 bei Wels-Ost Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der trotz starken Verkehrs auf dem äußersten rechten Fahrstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbeifuhr und kräftig beschleunigte.

Mit 163 statt 80 km/h – Polizei nimmt Frau Auto weg

Die Messung zeigte 144 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Wegen seines hohen Tempos konnten die Polizisten den Lenker zunächst nicht anhalten. Der 20-Jährige aus Wels fuhr weiter in Richtung Linz.

Polizei kontrolliert nur kurz, jedoch Dutzende Anzeigen

Auto beschlagnahmt

Wenig später stoppten Polizisten den Mann auf der B1 in Hörsching (Bez. Linz-Land). Der Probeführerscheinbesitzer musste sofort seinen Schein abgeben. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch sein Auto vorläufig beschlagnahmt.

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red,27.09.2026, 12:06
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