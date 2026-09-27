i Der 20-Jährige raste auf der B1 an den Polizisten vorbei. (Symbolbild) iStock 20-Jähriger ist Schein los 144 km/h! Polizei kassiert Auto von jungem Raser ein Er zog an den anderen Autos vorbei und gab Gas: Ein 20-Jähriger war am Samstag mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt unterwegs. Von Oberösterreich Heute 27.09.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Welser Verkehrsstreife führte am Samstagabend auf der B1 bei Wels-Ost Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der trotz starken Verkehrs auf dem äußersten rechten Fahrstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbeifuhr und kräftig beschleunigte.

Die Messung zeigte 144 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Wegen seines hohen Tempos konnten die Polizisten den Lenker zunächst nicht anhalten. Der 20-Jährige aus Wels fuhr weiter in Richtung Linz.

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Auto beschlagnahmt

Wenig später stoppten Polizisten den Mann auf der B1 in Hörsching (Bez. Linz-Land). Der Probeführerscheinbesitzer musste sofort seinen Schein abgeben. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch sein Auto vorläufig beschlagnahmt.

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