144 km/h! Polizei kassiert Auto von jungem Raser ein

Eine Welser Verkehrsstreife führte am Samstagabend auf der B1 bei Wels-Ost Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der trotz starken Verkehrs auf dem äußersten rechten Fahrstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbeifuhr und kräftig beschleunigte.
Die Messung zeigte 144 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Wegen seines hohen Tempos konnten die Polizisten den Lenker zunächst nicht anhalten. Der 20-Jährige aus Wels fuhr weiter in Richtung Linz.
Wenig später stoppten Polizisten den Mann auf der B1 in Hörsching (Bez. Linz-Land). Der Probeführerscheinbesitzer musste sofort seinen Schein abgeben. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch sein Auto vorläufig beschlagnahmt.