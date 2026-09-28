i Bald können mehr Pendler die Beihilfe beantragen. (Symbolbild) iStock Mehr Menschen profitieren Sprit immer teurer: Nun können Pendler endlich aufatmen Hohe Spritpreise treffen Menschen mit langem Arbeitsweg besonders. Das Land OÖ hebt nun die Einkommensgrenze für die Fernpendelbeihilfe an. Von Oberösterreich Heute 28.09.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer jeden Tag viele Kilometer zur Arbeit fährt, merkt die Spritpreise besonders schnell im Geldbörsel. Für einen Teil der oberösterreichischen Pendler gibt es jetzt zumindest eine gute Nachricht: Ab 1. November können mehr Menschen die Fernpendelbeihilfe des Landes bekommen.

Einkommensgrenzen erhöht

Der Grund: Die Einkommensgrenze steigt von 35.000 auf 38.000 Euro steuerpflichtiges Jahreseinkommen. Das Land rechnet dadurch mit rund 4.000 zusätzlichen Anträgen und stellt eine Million Euro mehr bereit. "Gerade jene, die jeden Tag viele Kilometer zur Arbeit fahren müssen, spüren hohe Spritpreise besonders. Sie wollen wir gezielt entlasten", so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

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Auch Eltern haben künftig mehr Spielraum. Pro Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 3.800 statt bisher 3.500 Euro. Bei zwei Kindern liegt sie damit bei 45.600 Euro.

Wer schon einen Antrag gestellt und wegen seines Einkommens eine Absage kassiert hat, muss sich nicht noch einmal durch die Formulare kämpfen: Das Land will diese Anträge automatisch neu prüfen.

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SPÖ wittert "Schadensbegrenzung"

Und wie viel Geld springt heraus? Bei zwölf anrechenbaren Pendelmonaten gibt es je nach einfacher Strecke 229 Euro (25 bis 49 Kilometer), 322 Euro (50 bis 74 Kilometer) oder 442 Euro (ab 75 Kilometer). Auch wer mit Öffis pendelt, kann die Beihilfe bekommen.

Bei der SPÖ sorgt weniger die Erhöhung als ihr Zeitpunkt für Gesprächsstoff. Klubchefin Sabine Engleitner-Neu will Stelzer am Donnerstag im Landtag zur Beihilfe befragen. Das habe der LH laut Engleitner-Neu vorab schon gewusst. Dass er kurz davor die neue Grenze ankündigt, nennt sie "Schadensbegrenzung in letzter Sekunde". Sie fordert, Sozial- und Familienleistungen künftig automatisch an die Teuerung anzupassen.