i Ingrid Lang hilft im "Haus für Mutter und Kind" der Caritas. Google, Caritas Freiwillige packt mit an "Sorgenfrei leben" – Ingrid Lang hilft Frauen in Not Frauen, die einen Neuanfang wagen: Sie finden im "Haus für Mutter und Kind" in Linz-Urfahr Unterstützung. Ingrid Lang steht Betroffenen zur Seite. Von Tobias Prietzel 28.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als sich ihre Arbeitszeit vor vier Jahren verringerte, stand für die heute 61-Jährige fest: Sie wollte die Zeit sinnvoll einsetzen. Auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit fand sie die Caritas-Einrichtung. Ein Klick auf die Website genügte – kurz darauf begann ihr Einsatz im Haus für Mutter und Kind.

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"Einfach auf einer Wellenlänge"

Seitdem kommt die engagierte Freiwillige jede Woche ins Haus: Sie fördert Frauen beim Spracherwerb und bei der Vorbereitung auf Prüfungen. Für viele Bewohnerinnen ist Deutsch ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein selbstständiges Leben.

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"Ich freue mich sehr, wenn ich sehe, wie sie es Schritt für Schritt schaffen, das Vergangene hinter sich zu lassen und ihr Leben selbstständig in den Griff zu bekommen", sagt Lang. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr die Zeit mit einer jungen Syrerin, die sie eineinhalb Jahre lang begleitete.

Die beiden lernten nicht nur gemeinsam für Prüfungen. Als die Frau Hilfe bei Behördenwegen brauchte, fuhr Lang sogar mit ihr und der vierjährigen Tochter nach Wien zur Botschaft. "Wir waren einfach auf einer Wellenlänge", erinnert sie sich.

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"Man gibt anderen Hoffnung"

Der Antrieb: "Ich wünsche mir, dass die Frauen einen Weg finden, zufrieden und sorgenfrei zu leben." Die Begegnungen hätten auch sie selbst verändert. Sie machten sie nachdenklich und dankbar für ihr eigenes Leben, erzählt die gebürtige Eferdingerin.

Darüber hinaus unterstützt sie Kinder und Jugendliche im Lerncafé Auwiesen bei den Hausaufgaben. Dass schon wenig Zeit einen Unterschied machen kann, erlebt sie damit gleich an zwei Orten: "Man gibt anderen Hoffnung und bekommt selbst sehr viel zurück."