i Ein unvergesslicher Tag: Der Verein "Rollende Enge" machte Klaus' Teilnahme an der Hochzeit möglich. Verein "Rollende Engel" Verein "Rollende Engel" hilft Krebs, Schlaganfall – Klaus hat nur mehr einen Wunsch Arg angeschlagen und nicht mehr mobil: Klaus ist schwer krank und wusste nicht mehr weiter. Sein Sohn heiratete – wie sollte er es zur Feier schaffen? Von Oberösterreich Heute 29.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Manchmal sind es die scheinbar unmöglichsten Wünsche, die uns am meisten berühren", so die Wunscherfüller des Welser Vereins "Rollende Engel". Die ehrenamtlichen Mitarbeiter Sandra, Daniela und Florian zögerten keine Sekunde, Klaus' größten Traum zu erfüllen.

Der 80-Jährige hat Krebs und erlitt zusätzlich einen schweren Schlaganfall. Seit mehr als zwei Jahren kann er seine Wohnung nicht mehr verlassen, ist bettlägrig und auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

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Dabei wünschte sich der Patient nichts mehr, als bei der Hochzeit seines Sohnes dabei zu sein. Die Organisation machte es schließlich möglich: Frühmorgens machten sich die Helfer auf den Weg zu Klaus. Dort angekommen wurden sie schon sehnlichst und voller Freude erwartet.

Unten beim Fahrzeug angekommen, wurde der betagte Mann noch richtig gelagert und medizinisch versorgt, bevor die Wunscherfüllung starten konnte. Die Reise zum Hotel Guglwald in Vorderweißenbach (Urfahr-Umgebung) begann.

Eine berührende Feier i ?

Am Zielort angekommen, mitten in einer traumhaften Kulisse, wurde der Fahrgast bereits sehnsüchtig von seiner Familie erwartet. Die Freude war riesig, als die Angehörigen den Spezial-Van sahen. Umarmungen und Küsse folgten, für einen kurzen Moment schien die Krankheit in den Hintergrund zu treten.

Als der Sohn mit seiner Braut zum Altar schritt, war Klaus live dabei: Er konnte die gesamte Trauung miterleben und war überglücklich. Als das Ja-Wort fiel, gab es einen tosenden Applaus. Der 80-Jährige verspürte in diesem Moment keine Schmerzen, sondern pure Freude. Alle waren überglücklich, dass er diesen wichtigen Tag nicht verpassen musste.

Die Bilder des Tages i ?

Viele Familienfotos

Nach der wunderschönen Zeremonie wurden noch viele Familienfotos geschossen, bevor es für Klaus sicher und behütet wieder nach Hause ging. Während der Rückfahrt schlief er tief und fest – wohl und glücklich, getragen von den Erinnerungen an die Hochzeit und dem Stolz auf seinen Sohn.

"Wir bedanken uns ganz herzlich beim Team des Hotels Guglwald für die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung, und die Hilfsbereitschaft", schreibt der Verein auf Facebook.

Wer seine wertvolle Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Infos hier.