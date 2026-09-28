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Eines der Geräte steht aktuell noch in der Schillerstraße. (Symbolbild)
Eines der Geräte steht aktuell noch in der Schillerstraße. (Symbolbild)
Google, Daniel Scharinger
Drei Geräte im Einsatz

Lenker rätseln – Geheim-Radar wechselt wieder Standort

Drei unscheinbare Autos, drei versteckte Radargeräte: Wo sie im Oktober in Ried im Innkreis blitzen, ist noch ein Geheimnis.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
28.09.2026, 19:51
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Auf den ersten Blick parken sie einfach nur am Straßenrand. Doch in den unscheinbaren Autos steckt Technik, die zu schnelle Lenker erwischt: Ried im Innkreis setzt auf gleich drei mobile Messeinheiten. Wer an ihnen vorbeirast, könnte die Überraschung erst mit der Strafe im Briefkasten bemerken.

Standorte werden veröffentlicht

Die Radar-Autos wechseln regelmäßig ihre Plätze. Deshalb beginnt gegen Monatsende in der Bezirkshauptstadt wieder das Rätselraten: Welche Straßen sind als Nächstes dran?

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Lenker (17) brettert mit 115 km/h über Ring in Wien

Seit Anfang September sind die drei Messeinheiten in der Froschaugasse, der Schillerstraße und der Ufergasse stationiert. Ihre aktuellen Standorte veröffentlicht die Stadt regelmäßig auf ihrer Website.

Mehr Verkehrssicherheit

Trotzdem sorgt die Methode für Diskussionen: Kritiker sehen in den versteckten Geräten Abzocke. Seitens der Stadt wurde in der Vergangenheit hingegen stets betont, dass die Radar-Autos für mehr Verkehrssicherheit sorgen sollen.

Viele Betrunkene: Scharfe Kontrollen in Urlaubsparadies

Wo die drei Wagen im Oktober stehen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die neuen Standorte dürften in den kommenden Tagen wieder auf der Website der Stadt landen.

red,28.09.2026, 19:51
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