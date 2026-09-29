Turm eingestürzt, Wirtshaus zu – das plant  jetzt Ort

"Heute" hat berichtet: Am 10. Mai 2024 blieb von dem fast 100 Jahre alten Turm am beliebten Ausflugsziel Fronberg in Schardenberg nur mehr ein gewaltiger Haufen übrig. Dabei war die 1929 errichtete Sehenswürdigkeit noch im Oktober 2023 als standsicher geprüft worden.
Gutachten schlossen Materialermüdung oder Baufälligkeit aus. Möglich sei eine "gewaltige Explosion im Inneren, beispielsweise durch Akkumulatoren", hieß es.
Nun kommt Bewegung in die Aufräumarbeiten: Knapp 700 Kubikmeter Schutt und außerdem die Ruine des alten Turmwirtshauses werden abgetragen. "Das werden einige Fuhren, bis alles weg ist", erklärt Matthias Grünberger vom gleichnamigen Baggerunternehmen.
Was die Bevölkerung und Besucher unterdessen beschäftigt: Was passiert mit dem Areal? Wird es wieder eine ähnliche Plattform und Gastronomie geben?
Laut dem Betreuer des Geländes , Christian Hartinger, könnte in wenigen Monaten Bewegung in die Sache kommen: Die Gemeinde habe grünes Licht gegeben. Bedeutet: Ein neuer Turm soll entstehen und zusätzlich ein Lokal mit Terrasse. Fans des herrlichen Ausblicks dürfen also hoffen.