i Der Science Park der Johannes Kepler Universität. Hertha Hurnaus Von Kunst bis KI Studieren in OÖ – hier ist für jeden Kopf was dabei Land der Studenten und Fachhochschüler: Wer in Oberösterreich eine Ausbildung absolvieren will, findet ein reichhaltiges Angebot vor. Von Oberösterreich Heute 30.09.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu den zentralen Einrichtungen zählen die Johannes Kepler Universität (JKU) und die Kunstuniversität in Linz. Ergänzt wird das Angebot durch Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Damit reicht das Studienangebot von Technik, Informatik und Wirtschaft über Medizin, Recht und Naturwissenschaften bis zu Kunst, Pädagogik und Gesundheitsberufen.

Die wichtigsten Einrichtungen

Die Johannes Kepler Universität: Sie feiert 2026 ihr 60-jähriges Bestehen. 1966 wurde sie als Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften eröffnet, seit 1975 trägt sie ihren heutigen Namen. Mittlerweile studieren rund 27.000 Menschen an der JKU, die damit Oberösterreichs größte Bildungs- und Forschungseinrichtung ist. Vier Fakultäten und sechs Schools decken Bereiche von Technik und Wirtschaft über Recht und Sozialwissenschaften bis Medizin ab.

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Die Kunstuniversität Linz: Zentrale am Hauptplatz, mehrere Standorte in der Stadt sowie in Wien (IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften); rund 1.700 Studenten.

Digital-Uni statt Möbelhaus Seit fast zwei Jahren wird nach einem endgültigen Standort für die Linzer Digital-Uni IT:U gesucht. Nun könnte die Universität statt in einen Neubau in das ehemalige Kika-Gebäude in Urfahr ziehen. Der Standort wird ernsthaft geprüft, eine Entscheidung gibt es noch nicht. Für das Gebäude sprechen mehrere Faktoren: Eine Adaptierung dürfte günstiger und schneller sein als ein Neubau, zudem müsste keine neue Fläche versiegelt werden. Auch die Straßenbahnanbindung und die Nähe zur Kepler Uni gelten als Vorteile. Ursprünglich war ein neuer Campus östlich der JKU geplant, dessen Kosten mit rund 234 Millionen Euro beziffert wurden.

Die Katholische Privat-Universität: Rund 400 Studenten.

Die Anton Bruckner Privatuniversität: Rund 900 Studenten in den Bereichen Musik, Schauspiel und Tanz.

Die Sigmund Freud Universität: Psychotherapiewissenschaft und Psychologie.

Die Fachhochschulen: Allein an der FH Oberösterreich stehen mehr als 70 Bachelor- und Masterstudiengänge zur Auswahl. Die vier Fakultäten haben unterschiedliche Schwerpunkte: In Hagenberg stehen Informatik, KI, Kommunikation und digitale Medien im Mittelpunkt, in Linz Medizintechnik und angewandte Sozialwissenschaften.

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Steyr konzentriert sich auf Wirtschaft und Management, Wels auf Technik und angewandte Naturwissenschaften. Das Angebot reicht von Software Engineering und Künstlicher Intelligenz über Soziale Arbeit und Management bis zu Energietechnik, Robotik und Lebensmitteltechnologie.

Dazu kommt die FH Gesundheitsberufe OÖ. Sie bildet in Gesundheits- und Krankenpflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Hebamme, Logopädie, Diätologie, Radiologietechnologie, Biomedizinischer Analytik aus. Studienangebote gibt es in Linz, Ried im Innkreis, Steyr, Vöcklabruck und Wels.