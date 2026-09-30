i Ein tragischer Felssturz, ein tierischer Star und sportliche Ekstase: Nur drei Beispiele für Bilder, die das Land bewegten. fotokerschi.at Rückblick zum Jubiläum Die besten Bilder aus zwei Jahrzehnten OÖ Große Triumphe, schwere Katastrophen und tierische Stars: Diese Bilder haben sich mit gutem Grund ins Gedächtnis der Oberösterreicher eingebrannt. Von Oberösterreich Heute 30.09.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Bilder ließen uns jubeln, andere machten einfach nur sprachlos: Gemeinsam zeigen sie, was unser Bundesland in zwei Jahrzehnten bewegt hat.

2007: Orkan "Kyrill"

Nur ein Beispiel für die Zerstörung, die "Kyrill" im Land hinterließ. Hermann Kollinger

Er fegte mit voller Wucht über das Land: Spitzen von über 200 km/h wurden zum Beispiel am Feuerkogel (Bez. Gmunden) gemessen. Zurück blieben abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und rund 61 Millionen Euro Schaden. Dieses Bild der Verwüstung entstand im Bezirk Eferding.

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2013: Land unter

Die Fluten in Aschach an der Donau (Bez. Eferding). APA-Images

Nach tagelangem Starkregen standen im Juni im ganzen Land Straßen und Häuser unter Wasser. Tausende Helfer pumpten stellenweise rund um die Uhr Keller aus, errichteten Schutzwälle und brachten Menschen in Sicherheit. Es war eine der schwersten Flutkatastrophen seit Jahrzehnten

2015: Dunja

Dieses Foto von Dunja ging um die Welt. Martin Peneder

Sie wurde das Gesicht der Flüchtlingskrise in OÖ: Feuerwehrmann Martin Peneder fotografierte das syrische Mädchen (6), als es sich im Wassernebel der Feuerwehr Feldkirchen an der Donau abkühlte. Das Bild ging um die Welt und wurde als "Österreichs Pressefoto des Jahres" ausgezeichnet.

2016: Großbrand in Altmünster

Das Schloss Ebenzweier in Altmünster stand in Flammen. fotokerschi.at

Eine Zigarette löste im Mai 2016 in Altmünster einen riesigen Brand aus: Das Schloss Ebenzweier, in dem auch ein Internat untergebracht ist, brannte fast bis auf die Grundmauern nieder. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Schaden betrug 19 Millionen Euro. Erst 2023 wurde das sanierte Schloss wiedereröffnet.

2018: Star-Auftritt

Weil es ihnen so gut gefiel, rockten Johnny Depp und Alice Cooper die Burg Clam 2023 gleich noch einmal. imago/Rudolf Gigler

Hollywood-Flair auf der für ihre Konzerte weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Burg Clam: Am 30. Juni 2018 traten die "Hollywood Vampires" mit Alice Cooper und Johnny Depp sowie Joe Perry auf – es war ihr erstes Konzert in Österreich überhaupt. Die alten Herren rockten die altehrwürdigen Gemäuer – und es gefiel ihnen so gut, dass sie 2023 gleich noch einmal kamen.

2023: Tödlicher Felssturz

Der Felssturz forderte im Februar 2023 zwei Todesopfer. fotokerschi.at

Zwei Tote forderte der Felssturz bei Hangsicherungsarbeiten in Steyr-Unterhimmel. Rund 3.000 Kubikmeter Gestein lösten sich dabei Anfang Februar, vier Häuser mussten evakuiert werden. Drei Jahre später begann der Prozess gegen einen Unternehmer und einen Geologen. Sie bekannten sich zu Beginn nicht schuldig. Ein Urteil steht noch aus – der Prozess soll im Herbst fortgesetzt werden.

2024: "Jabari"

Zuckersüß: Dieses Foto entstand kurz nach Jabaris Geburt. Zoo Schmiding/Peter Sterns

Der Gorilla-Bub schrieb im Zoo Schmiding Geschichte: Er ist der erste in Österreich geborene Gorilla! Mittlerweile ist der quirlige Bub schon zwei Jahre alt und entzückt regelmäßig mit seiner innigen Beziehung zu seinen Eltern.

2025: Elch "Emil"

An Elch "Emil" kam 2025 niemand vorbei. fotokerschi.at

Er war DER tierische Star des Jahres! Das ganze Land verfolgte seine Reise quer durch Österreich. In Oberösterreich war dann aber Endstation: Emil kam der A1 bei Sattledt (Bez. Wels-Land) gefährlich nahe. Der Elch wurde betäubt und in den Böhmerwald gebracht, wo er seitdem leben darf.

2026: 61 Jahre

Was für ein Jahr für den LASK: Erst der Cup-Sieg, dann der Meisterteller und zur Krönung der Einzug in die Champions League. fotokerschi.at

So lange musste der LASK auf den Meistertitel warten – im Mai machten die Linzer gleich das Double daraus. Erst holten die Schwarz-Weißen den Cup-Sieg, wenig später krönten sie sich zum österreichischen Meister. Ende August folgte das Wunder von Linz: Der LASK schaffte den Einzug in die Champions League.