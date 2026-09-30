Radar neu aufgebaut – "Heute" weiß, wo geblitzt wird

Wer in Ried im Innkreis ein geparktes Auto am Straßenrand sieht, sollte nicht automatisch von einem leeren Wagen ausgehen. In drei unscheinbaren Pkw stecken mobile Radargeräte. Fährt jemand zu schnell vorbei, wird's teuer.
Die Standorte der Geräte werden monatlich gewechselt, die Bezirkshauptstadt gibt den Wechsel jedes Mal pünktlich auf ihrer Website bekannt. Im September standen die Blitzer in der Froschaugasse, der Schillerstraße und der Ufergasse.
Jetzt steht der nächste Standortwechsel an. Ab Anfang Oktober blitzen die drei Messeinheiten in der Kasernstraße, der Schillerstraße und der Gartenstraße.
Für Lenker in der Schillerstraße ändert sich damit nichts: Dort wurde bereits im September gemessen. Die Froschaugasse und die Ufergasse sind im Oktober hingegen nicht mehr unter den veröffentlichten Standorten.
Die Autos wechseln zwar ihre Plätze, ihr Zweck bleibt derselbe: Temposünder erwischen. Wer sich das Rätselraten beim nächsten Wechsel ersparen will, schaut am besten auf den Tacho.