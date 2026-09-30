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Eines der mobilen Geräte steht ab Oktober in der Gartenstraße.
Eines der mobilen Geräte steht ab Oktober in der Gartenstraße.
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Drei Standorte

Radar neu aufgebaut – "Heute" weiß, wo geblitzt wird

Rasern ist es ein Dorn im Auge: Das unerbittliche Geheim-Radar in der Innviertler Metropole Ried. "Heute" weiß, wo ab Oktober geblitzt wird.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
30.09.2026, 05:30
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Wer in Ried im Innkreis ein geparktes Auto am Straßenrand sieht, sollte nicht automatisch von einem leeren Wagen ausgehen. In drei unscheinbaren Pkw stecken mobile Radargeräte. Fährt jemand zu schnell vorbei, wird's teuer.

Neue Standorte bekannt

Die Standorte der Geräte werden monatlich gewechselt, die Bezirkshauptstadt gibt den Wechsel jedes Mal pünktlich auf ihrer Website bekannt. Im September standen die Blitzer in der Froschaugasse, der Schillerstraße und der Ufergasse.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Jetzt steht der nächste Standortwechsel an. Ab Anfang Oktober blitzen die drei Messeinheiten in der Kasernstraße, der Schillerstraße und der Gartenstraße.

Für Lenker in der Schillerstraße ändert sich damit nichts: Dort wurde bereits im September gemessen. Die Froschaugasse und die Ufergasse sind im Oktober hingegen nicht mehr unter den veröffentlichten Standorten.

Autofahrer aufgepasst! Geheimradar blitzt bald woanders

Die Autos wechseln zwar ihre Plätze, ihr Zweck bleibt derselbe: Temposünder erwischen. Wer sich das Rätselraten beim nächsten Wechsel ersparen will, schaut am besten auf den Tacho.

red,30.09.2026, 05:30
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