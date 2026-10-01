"Seien Sie vorsichtig" – Polizei warnt vor Klo-Trick

Am Dienstag wurde die Frau in der Traunseestadt Opfer eines Trickdiebstahls: Gegen 9.45 Uhr sprach sie ein unbekannter Mann im Bereich der Kammerhofgasse an. Er ersuchte sie, eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er Kleingeld für den Besuch einer öffentlichen Toilette benötige.
Während der die Frau in ihrer Brieftasche suchte, schnappte sich der Täter unbemerkt mehrere Scheine. Dann machte er sich aus dem Staub.
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