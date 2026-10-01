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Im Bereich der Kammerhofgasse in Gmunden wurde die Frau Opfer eines Trickdiebstahls. (Symbolbild)
Im Bereich der Kammerhofgasse in Gmunden wurde die Frau Opfer eines Trickdiebstahls. (Symbolbild)
iStock, Google
Wie man sich wehren kann

"Seien Sie vorsichtig" – Polizei warnt vor Klo-Trick

Eine besonders fiese Masche: Die Polizei warnt jetzt eindringlich vor Betrügern. In Gmunden wurde eine 75-jährige Pensionistin reingelegt.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
01.10.2026, 05:00
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Am Dienstag wurde die Frau in der Traunseestadt Opfer eines Trickdiebstahls: Gegen 9.45 Uhr sprach sie ein unbekannter Mann im Bereich der Kammerhofgasse an. Er ersuchte sie, eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er Kleingeld für den Besuch einer öffentlichen Toilette benötige.

Während der die Frau in ihrer Brieftasche suchte, schnappte sich der Täter unbemerkt mehrere Scheine. Dann machte er sich aus dem Staub.

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Appell an ältere Personen

Die Polizei appelliert jetzt vor allem an ältere Personen, bei unerwartetem Ersuchen um Geldwechsel oder Hilfe besonders vorsichtig zu sein.

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Tipps zur Prävention:

  • Fremde Personen nicht unmittelbar an die Geldbörse heranlassen.
  • Die Börse möglichst nicht vor Unbekannten öffnen nicht den Inhalt zeigen.
  • Sich beim Bezahlen oder Geldwechseln nicht ablenken lassen.
  • "Seien Sie besonders vorsichtig", wenn eine fremde Person die Aufmerksamkeit gezielt auf Kleingeld, Banknoten oder vermeintliches Wechseln lenkt, so die Exekutive.
  • Hat man den Verdacht, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein, muss man sofort die Polizei verständigen.
red,01.10.2026, 05:00
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