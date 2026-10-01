i Bürgermeister Christian Bauer vor dem Rathaus seiner Stadt Grafing, Bayern. Archivbild IMAGO/Lindenthaler Hinterlässt Frau, drei Kinder Bürgermeister kollabiert mitten im Stadtrat und stirbt Schock in Bayern: Grafings Bürgermeister Christian Bauer brach mitten in einer Stadtratssitzung zusammen. Wenig später war der 57-Jährige tot. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock und tiefe Trauer im bayerischen Grafing bei München: Bürgermeister Christian Bauer ist am Dienstagabend völlig unerwartet während einer Sitzung des Stadtrats zusammengebrochen und wenig später gestorben. Der CSU-Politiker wurde 57 Jahre alt.

Bauer hatte gerade die Sitzung des Bau-, Umwelt- und Werkausschusses eröffnet, als er kollabierte. Anwesende Stadtratsmitglieder reagierten sofort und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Wenig später übernahmen Feuerwehr und Rettungsdienst die Reanimation.

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Doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Bauer starb wenig später im Krankenhaus, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Stadt nimmt Abschied

Die Nachricht löste in Grafing große Bestürzung aus. Bauer hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Die Stadt würdigte ihren verstorbenen Bürgermeister in einem emotionalen Nachruf.

"Mit großer Bestürzung und tiefem Schmerz haben wir vom Tod unseres Ersten Bürgermeisters Christian Bauer erfahren", heißt es darin. Bauer habe sich über viele Jahre "mit großem Engagement, Herz und persönlicher Verbundenheit für unsere Stadt und ihre Menschen eingesetzt".

Landrat "fassungslos und tief betroffen"

Auch im Landkreis Ebersberg herrscht Trauer. Landrat Robert Niedergesäß würdigte Bauer als engagierten Kommunalpolitiker und geschätzten Menschen.

"Der plötzliche Tod von Christian Bauer lässt uns alle fassungslos und tief betroffen zurück", erklärte Niedergesäß. Mit ihm verliere die Region einen engagierten Bürgermeister und Kreisrat sowie "einen herzlichen und lebensfrohen Menschen".

Bauer war nicht nur Bürgermeister von Grafing, sondern auch Kreisrat und Sprecher der Bürgermeister im Landkreis.

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Erst im März wiedergewählt

Besonders tragisch: Erst wenige Monate vor seinem Tod hatten die Bürger Bauer für eine weitere Amtszeit bestätigt. Bei der Bürgermeisterwahl am 8. März 2026 erhielt er 60,8 Prozent der gültigen Stimmen und wurde damit bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt.

Seine erste Amtszeit hatte Bauer 2020 begonnen. Davor war er mehr als 20 Jahre als Kämmerer der Stadt tätig.

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Stellvertreter übernehmen Amtsgeschäfte

Nach seinem plötzlichen Tod müssen die Amtsgeschäfte zunächst von Bauers Stellvertretern weitergeführt werden. Christian Einhellig ist Zweiter Bürgermeister, Sepp Biesenberger Dritter Bürgermeister von Grafing.

Für die Wahl eines neuen Ersten Bürgermeisters wird eine vorgezogene Neuwahl notwendig.

In Grafing bleibt unterdessen vor allem die Trauer. Die Stadt verabschiedete sich von Bauer mit den Worten: "Wir werden ihn vermissen und sein Andenken in Ehren halten."