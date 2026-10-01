Putin trachtet Schachlegende Kasparow nach dem Leben

Garri Kasparow (63) lebt in Angst. Der ehemalige Schachweltmeister und scharfer Kritiker des Kremls hat nach eigenen Angaben von westlichen Geheimdiensten eine alarmierende Warnung erhalten: Er stehe auf einer Liste möglicher Attentatsziele russischer Agenten.
Die Nachricht, dass er auf einer solchen Liste stehe, sei "nicht überraschend, aber dennoch ein Schock", erklärte Kasparow. Der 63-Jährige lebt seit Jahren im Exil in den USA. Wie "der Spiegel" berichtet, erfolgte Kasparows Erklärung, nachdem das US-Justizministerium Mitte September fünf mutmaßlichen Agenten des russischen Geheimdienstes vorgeworfen hatte, weltweit Anschläge und Morde geplant zu haben.
Die Gruppe habe versucht, in diesem Sommer einen "prominenten russischen Dissidenten" in den USA ermorden zu lassen. Die US-Behörden nannten den Kremlkritiker nicht namentlich.
Kasparow hatte 2016 gemeinsam mit Ilja Ponomarjow das Free Russia Forum gegründet, das sich für die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte einsetzt. Der Kreml stufte das Forum 2023 als "unerwünschte Organisation" ein und setzte es 2025 sogar auf eine Liste "terroristischer" Organisationen.
Auch ein weiterer Kremlkritiker wurde gewarnt: Er müsse sein Zuhause dringend verlassen und sein Auto loswerden, teilten ihm litauische Behörden mit.