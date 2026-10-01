i Der russische Präsident Wladimir Putin spricht am Donnerstag in Moskau. REUTERS Kreml macht große Ansage Putin kündigt Rede an, "auf die die ganze Welt wartet" Wladimir Putin hält am Donnerstag eine mit Spannung erwartete Rede. Der Kreml kündigt bereits "sehr wichtige Aussagen" an. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russlands Präsident Wladimir Putin tritt am Donnerstag beim internationalen Waldai-Diskussionsklub auf. Noch bevor der Kremlchef das Wort ergreift, schürt sein Sprecher Dmitri Peskow hohe Erwartungen.

"Das ist eine jener jährlichen Reden des Präsidenten, auf die die ganze Welt wartet", erklärte Peskow vor Journalisten. Damit nicht genug: Laut dem Kreml-Sprecher sollen bei dem Auftritt auch "sehr wichtige Aussagen" fallen. Worüber Putin konkret sprechen wird, ließ Peskow allerdings offen.

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Putin spricht am Nachmittag

Putin nimmt an der Plenarsitzung des 23. Jahrestreffens des Waldai-Diskussionsklubs teil. Sein Auftritt ist für Donnerstag nach 16 Uhr Moskauer Zeit angesetzt. In Österreich ist es dann nach 15 Uhr.

Das diesjährige Treffen steht unter dem Titel "Verantwortung für die Zukunft: Grenzen des Möglichen oder Möglichkeiten ohne Grenzen?". Rund 120 Teilnehmer aus 40 Ländern sind dabei, darunter Vertreter aus China, Indien, dem Iran, den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Putins Auftritte beim Waldai-Klub werden regelmäßig für längere außenpolitische Grundsatzreden genutzt. Auch diesmal dürfte deshalb genau darauf geachtet werden, welche Botschaften der russische Präsident zum Krieg gegen die Ukraine und zum Verhältnis Russlands mit dem Westen aussendet.

Ob tatsächlich "die ganze Welt" auf Putins Worte wartet, wie Peskow behauptet, sei dahingestellt. Spätestens am Nachmittag ist jedenfalls klar, was hinter der vollmundigen Ankündigung des Kremls steckt.